Война 2022 года завершилась, началась совсем другая. Главные заявления Залужного в новом интервью

Он назвал главную задачу Украины

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью. Говорил о новой технологической войне и дронах, роли Великобритании и "коалиции желающих", будущем НАТО, демографическом кризисе и экономике войны.

Все эти заявления с бывшим главнокомандующим ВСУ прозвучали на канале LB.ua. "Телеграф" собрал главное.

Технологическая революция на поле боя

По словам Залужного, "войны образца 24 февраля 2022 года не будет". Бывший главнокомандующий отметил, что традиционная война с танковыми колоннами завершилась в декабре 2023 года, а с 2024 года началась "совсем другая война" — война на истощение.

Ключевые изменения:

Россияне вышли из "позиционного тупика" из-за технологических решений.

Использование FPV-дронов на расстоянии до 50 км вместо предыдущих 10-15 км.

Поднятие "шахедов" на высоту более 2000 метров для атак по всей территории Украины.

Линия фронта стала местом обязательного убийства, а основные действия перенеслись в тыл.

Сотрудничество с Великобританией

Залужный подчеркнул важность привлечения партнеров к технологическому процессу Украины:

"Чем больше мы стран привлечем именно к нашему технологическому процессу, это даст нам гарантию в будущем иметь действительно надежного партнера"

"Коалиция желающих" и реальность

Залужный высоко оценил инициативу создания "коалиции желающих", но предостерег о сложностях реализации:

О миротворческом контингенте: "Мы о каком контингенте говорим? Контингент, который может отразить 500 дронов над Киевом? Или контингент, который сюда заедет в красных красивых штанах?".

Будущее НАТО

Залужный выразил скептицизм по поводу возможностей альянса:

НАТО остается в "стратегической парадигме Второй мировой войны".

Пятая статья вряд ли сработает в современных условиях.

Североатлантический союз требует кардинального переосмысления и перестройки.

и перестройки. Без изменений судьба НАТО может стать такой же, как у ООН.

Демографический кризис и экономика войны

Залужный подчеркнул, что предстоящая война будет зависеть от двух ключевых факторов. Первый — демографический : "Людей действительно нет. Не в России, не в Украине".

По его словам, количество потерь, пришедшихся на население стран и в Украине, и в России — критическое. Он подчеркнул, что речь идет о потерях и убитыми, и ранеными в обеих странах.

Второй фактор – экономический. Залужный привел конкретные цифры современной экономики войны:

"Пятьсот беспилотников прилетели в Украину. Согласно стандартам НАТО, там нужно три ракеты, хотя бы на каждую цель. Полторы тысячи". При этом беспилотник стоит около 50 тысяч долларов, а ракета в систему ПВО — около 800 тысяч долларов.

Для сравнения он вспомнил, что британская армия в Первую мировую войну использовала миллион снарядов в месяц, а сейчас, как говорит Залужный, британская армия не знает, как выглядит миллион снарядов, поскольку сейчас покупает снаряды для Украины.

Прогнозы и выводы

Залужный прогнозирует, что "нахождение паритета" между силами нападения и обороны завершится через 3-5 лет максимум.

Главная задача для Украины по словам Залужного, не ждать миллиона солдат, а срочно развивать мозги и стратегию новых технологий, потому что "новое оружие формировало когда-то империи".

Залужный подчеркнул: кто первым овладеет новыми технологиями и тактикой их применения, тот будет иметь стратегическое преимущество в будущем.

Ранее "Телеграф" писал, как война в Украине может разрушить репутацию Дональда Трампа, как Афганистан уничтожил Байдена.