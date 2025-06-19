Россия поднимала самолеты в Крыму, а местные слышали взрывы: что происходило на полуострове (карта)

В воинских частях раздавались сигналы тревоги

В ночь на четверг в оккупированном Россией Крыму зафиксировано несколько инцидентов. На полуострове было громко.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер". Согласно сообщениям подписчиков канала, в 00:51 в Севастополе были слышны громкие звуки, которые сравнивали со взрывами.

Очевидцы сообщают о трех отдельных взрывах — двух мощных и один очень громкий по звучанию, который напомнил прилет снаряда. По предварительной информации, один из взрывов произошел в районе мыса Фиолент.

Кроме того, поступают сообщения о сигнале тревоги в военных частях Севастополя и фиксации пролета истребителя над городом.

Также сообщается о подъеме авиации в направлении моря с аэродрома "Кача". Официальная информация о последствиях инцидентов пока не обнародована оккупационными властями.

Напомним, что Крым остается временно оккупированной территорией Украины с 2014 года. Полуостров был незаконно аннексирован с нарушением международного права и резолюций ООН, которые не признают эту аннексию и требуют восстановления территориальной целостности Украины. Россия является страной-агрессором, которая ведет полномасштабную войну против Украины с 24 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" писал, что взрывы в оккупированном Крыму раздавались в ночь на пятницу, 13 июня. По предварительным данным, дроны атаковали аэродромы "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".