Закрытые мосты, остановленное метро и дорогое такси: киевлянка пожаловалась на коллапс во время ночных тревог (видео)

Введенный коммунальный транспорт, который должен помочь пассажирам добраться домой во время тревоги, не работает в то время, когда его больше нуждаются

В Киеве жители сталкиваются с серьезными трудностями ночью, когда начинается воздушная тревога. В это время прекращается движение метро через мосты, а доступного транспорта почти нет.

Об этом рассказала пользовательница TikTok. По ее словам, когда начинается тревога именно в момент прибытия последнего поезда метро, пассажиры оказываются фактически отрезанными от домов. Из-за закрытия мостов метро не может пересечь Днепр, поэтому людей высаживают на промежуточных станциях, где некуда деваться.

"И метро не может переехать мост. Ты выходишь на станции, например, на зеленой ветке — это Выдубичи. Это автобусная станция, достаточно промышленная. Я даже не знаю, как там можно гулять. Наверное, это невозможно", — возмущается девушка.

Она также отмечает, что введенный Киевом коммунальный транспорт, который должен помочь пассажирам добраться домой во время тревоги, не работает в то время, когда его больше нуждаются: "В 22:30 они уже завершили свою работу. И ты уже не успеваешь на этот коммунальный транспорт, который бы мог тебя перевезти с правого берега".

В ситуации, когда люди не могут позволить себе такси, которое во время тревоги стоит свыше 700 гривен, у них просто не остается вариантов. Остается только ждать часами на станции метро или ночевать там.

Женщина также рассказала, что спасают ситуацию только частные инициативы — водители, которые берут несколько пассажиров и везут их за умеренную плату. Но и это не выход — не все могут позволить себе по 250 гривен каждый раз, когда в городе звучит сирена.

Пользователь в своем видео призывает власти Киева обратить внимание на реальные потребности жителей, особенно молодежи и людей с ограниченным бюджетом, и доработать систему транспортного обеспечения во время тревог.

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