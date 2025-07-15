Німеччина вже почала готуватися до надання Україні Patriot: Мерц та Пісторіус зробили заяви

Рішення про передачу буде прийнято доволі швидко, а ось чекати реального прибуття комплексів доведеться довго

Німеччина почала переговори із партнерами, щоб прояснити деталі фінансування постачання американського озброєння для України. Передбачається, що буде передано дві системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Також про постачання Patriot повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами Мерца, Берлін вже обговорював цей варіант з Вашингтоном. Мерц запевнив Трампа, що Німеччина готова відігравати велику роль у постачаннях озброєння Україні, щоб захистити її від російського терору.

"Ми робимо це в наших власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від російського бомбардувального терору. Це єдиний спосіб посилити тиск на Москву, щоб нарешті домовитися про мир. Нарешті, ми показуємо, що рухаємося в одному напрямку з партнерами по безпековій політиці", – написав він.

Пісторіус зазначив, що рішення щодо передачі Україні двох систем Patriot буде прийнято протягом кількох днів, найбільше — тижнів. Проте фактична передача першої системи займе кілька місяців. Окремо Пісторіус повинен був обговорити постачання із міністром оборони США Пітом Хегсетом під час зустрічі у Вашингтоні, після чого німецький міністр терміново повернеться до Берліну.

Втім, американське видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела пише, що питання щодо придбання у США комплексів Patriot для України — майже вирішений момент. Сам Пісторіус під час спілкування із пресою у Вашингтоні підтвердив, що Німеччина не буде передавати власні системи протиповітряної оборони, але купить дві для України, попередньо Пентагон не проти такої угоди. Пісторіус додав, що підтримує рішення Трампа щодо 50-денного терміну для росіян на укладення мирної угоди.

"Я вважаю, що це правильний підхід. Я вважаю, що чітке поводження з чіткими погрозами наслідків — це засіб вибору" – сказав він.

Нагадаємо, що 14 липня Трамп заявив, що США та НАТО досягли угоди про постачання зброї Україні коштом Європи. Відомо, що США збираються через НАТО продати озброєння на приблизно 10 млрд доларів, більша частина з цього обсягу піде Україні. Крім того, на Росію та країни, які купують російські енергоресурси, або надають Росії допомогу, чекають величезні тарифи, якщо Кремль не піде на дипломатичне врегулювання протягом 50 днів.

Німеччина планує посилити протиповітряну оборону Україну, придбавши два комплекси протиповітряної оборони Patriot в США за власні кошти, оскільки німецькі Patriot Київ не отримає – у Берліна їх залишилося лише шість. Угода, яку Берлін планує укласти зі Сполученими Штатами, дозволить передати їх Збройним силам України.

Президент Володимир Зеленський 10 липня підтвердив існування такої угоди: за його словами, дві батареї купить Німеччина, ще одну батарею для України хоче придбати Норвегія.