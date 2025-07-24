MIM-23 HAWK та Bradley: Пентагон схвалив продаж Україні двох пакетів озброєння

Мова йде саме про продаж озброєння, а не про його безоплатну передачу Україні

США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги загальною вартістю в 322 мільйони доларів. В першому пакеті на 172 млн доларів будуть зенітні ракетні комплекси MIM-23 HAWK Phase III, в другому на 150 млн доларів – постачання бойових машин піхоти M2 Bradley та запасні частини до них.

Про це повідомила пресслужба Пентагону. Зазначається, що мова йде саме про продаж озброєння, а не про його безоплатну передачу Україні.

"Запропонована угода про продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для здійснення місій самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужним засобам протиповітряної оборони", — повідомили у Пентагоні.

Зазначимо, попри те, що американська зенітно-ракетна система середньої дальності MIM-23 була прийнята на озброєння армії США в 1959 році, протягом багатьох років система зазнала кількох значних модернізацій. Остання версія отримала передові радари та може збивати балістичні ракети, що є дуже актуальним для України. Єдиний неприємний момент — це стаціонарна система.

Нагадаємо, що посилення української протиповітряної оборони стало одним з головних завдань на поточний момент. Наприклад, Німеччина розгорнула власну виробничу лінію, яка випускає ракети-перехоплювачі для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Частину з цих боєприпасів у майбутньому буде отримувати Україна.

Також Німеччина купить в США для України дві батареї систем ППО, оскільки німецькі Patriot Київ не отримає – у Берліна їх залишилося лише шість. Президент Володимир Зеленський 10 липня підтвердив існування такої угоди: за його словами, дві батареї купить Німеччина, ще одну батарею для України хоче придбати Норвегія.

Президент США Дональд Трамп зі свого боку заявив, що Україна отримає 17 Patriot. Попри те, що він не уточнював, що саме це буде — батареї, або пускові — вже відомо, що скоріше за все, свої Patriot не отримає Швейцарія. Замість цього установки передадуть Німеччині, яка вчергове вже передасть системи ППО Україні. Щоправда, це буде дуже довгий процес — перші Patriot за цією програмою Україна може отримати аж у 2026 році.