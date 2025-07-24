Трамп вийшов з анабіозу: коли відновиться постачання зброї для України

Позитивні новини, втім, можуть зіткнутися з бюрократією

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати та Європейський Союз уклали нову угоду про закупівлю озброєння, частину якого буде спрямовано Україні. За його словами, ЄС повністю оплачуватиме вартість зброї, а самі поставки здійснюватимуться через американські оборонні компанії.

Про це Трамп заявив 23 липня під час саміту зі штучного інтелекту у Вашингтоні. "Телеграф" звернувся до військових експертів, аби з’ясувати, про яке саме озброєння може йти мова та як швидко воно зможе доїхати до України.

"Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми відправимо їм озброєння, а вони самостійно розподілять обладнання, яке ми надамо", – сказав Трамп, наголосивши, що більшість цієї зброї буде передана Збройним силам України. Крім того, він наголосив, що такий порядок мав запрацювати ще три роки тому.

За словами президента США, механізм передбачає, що американські компанії виготовлятимуть зброю, яку постачатимуть до Євросоюзу. Країни-члени ЄС відповідатимуть за її подальше розподілення, головним чином – на користь української армії.

"Це вихід США з анабіозу"

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що заяви Дональда Трампа про укладення контрактів на постачання зброї Україні — це позитивний сигнал після піврічної паузи в американській підтримці. Про це він сказав у коментарі "Телеграфу".

"Я вважаю, що це вихід з анабіозу, в якому США перебували більш ніж пів року. За період другої каденції Дональда Трампа не було надано Україні жодної серйозної допомоги, лише один пакет на 50 мільйонів доларів. І та допомога, яка доходила, була залишком від каденції Джозефа Байдена", — зазначив Коваленко.

Олександр Коваленко

Аналітик наголосив, що поточні домовленості не є військовою допомогою, а контрактом на продаж зброї — за попередніми даними, на суму близько 10 мільярдів доларів.

"10 мільярдів — це серйозно. Це рівень допомоги, який надавався Україні за пів року у 2023 році. Якщо поділити цю суму на шість місяців, виходить понад 1,5 мільярда щомісяця. Це навіть більше, ніж було за Джозефа Байдена, де в середньому на місяць надходило два пакети по 750 мільйонів", — пояснив він.

Коваленко вважає, що новий формат постачання матиме низку переваг.

"Це не допомога, а контракт — тобто бізнес. За таких умов логістика буде працювати швидше, менше буде бюрократії, ніж при демократії. Відповідно, і темпи постачання мають зрости", — зазначив експерт.

Водночас він наголосив, що найважливіше питання — це не лише обсяги, а номенклатура озброєння.

"Ми отримаємо ту зброю, яку вже отримували. Але цікавіше — чи вдасться дипломатією домогтися від Трампа поставок того озброєння, яке Байден не передавав і не передав би. Усе залежить від того, наскільки дипломатія буде адаптована під Трампа, бо він не класичний політик. Це специфічна людина, до якої треба знайти специфічний підхід", — підсумував Коваленко.

Поставки можуть затягнутися

Колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак каже, що новий пакет оборонної підтримки від США містить бойові машини Bradley та комплектуючі до них, а й елементи для систем протиповітряної оборони. Про це він сказав у коментарі "Телеграфу".

"З того, що відомо, там будуть і самі автомобілі Bradley, і запчастини до них. Вони ламаються, їх треба ремонтувати. Частину робіт ми можемо виконувати самі, але багато що потребує американської допомоги і деталей", – пояснив Ступак.

Окремо він наголосив, що пакет також включає елементи ППО, але його точний склад поки не відомий:

Іван Ступак

"Ми не знаємо, чи це ракети до Patriot, чи додаткові системи, чи ремонтні пакети, чи, можливо, невеликі ракети-перехоплювачі для збиття дронів. У будь-якому разі я позитивно ставлюся до того, що цей процес розпочався і що хоч щось почали продавати", – сказав аналітик.

Ступак нагадав, що раніше Україна безуспішно зверталась до США з пропозицією купити озброєння:

"Був період, коли Зеленський каже: "Ми готові придбати", а американці мовчать. А зараз – уже зрозуміліше", – додав він.

Щодо логістики, експерт зазначив, що транспортування йтиме через Польщу, але може затягнутися через бюрократію:

"Інших маршрутів немає. Але це треба документально оформити, зняти озброєння зі зберігання, запакувати, відправити – усе це займає час. Скільки саме – залежить від ситуації. Не забувайте, американці можуть піти на свята і три дні слухавку не піднімати", – застеріг Ступак.

США погодили продаж Україні системи HAWK Phase III на $172 мільйони

Держдепартамент США затвердив можливий продаж Україні системи ППО HAWK Phase III з комплектом запчастин, ремонтом і техпідтримкою на загальну суму до $172 мільйонів.

Угода передбачає передачу Україні запасних частин до ракет MIM-23 HAWK, пускових установок, обладнання для тестування та зберігання, ремонтних комплектів, інструментів, технічної документації, навчання, а також технічної допомоги від уряду США та підрядників. До переліку також входять п’ятитонні вантажівки й повне обслуговування установок ППО.

HAWK Phase III

Як зазначає Держдеп, ця поставка сприятиме реалізації зовнішньополітичних цілей США, посилить здатність України до самооборони та зміцнить регіональну безпеку.

Основними підрядниками виступають компанії Sielman (Волос, Греція), RTX Corporation (Андовер, Массачусетс) і PROJECTXYZ (Хантсвілл, Алабама).

Якими є плани європейських партнерів

Берлін офіційно заявив про готовність придбати дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для передачі Україні. Про це повідомили канцлер Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус, підтвердивши початок переговорів із партнерами та США щодо умов угоди.

За словами Мерца, Німеччина вже обговорила можливу передачу з Вашингтоном. У зверненні він наголосив, що підтримка України відповідає інтересам самої Німеччини:

"Ми робимо це в наших власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від російського бомбардувального терору. Це єдиний спосіб посилити тиск на Москву, щоб нарешті домовитися про мир", — заявив Мерц.

Міністр оборони Пісторіус уточнив, що рішення про передачу буде ухвалене "протягом днів, максимум — тижнів", однак реальне постачання займе кілька місяців. Він також повідомив, що деталі обговорювались у Вашингтоні під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Норвегія приєднується до зусиль Німеччини щодо посилення української системи ППО, зокрема через фінансування закупівлі американських систем Patriot. Про це заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Стере нагадав, що раніше Норвегія вже надала Україні частину своїх систем NASAMS, однак власних систем Patriot країна не має. Попри це, Осло готове зробити внесок у нову ініціативу Берліна, яка передбачає закупівлю двох ЗРК Patriot у США для передачі ЗСУ.

"Норвегія готова надати значне додаткове фінансування протиповітряної оборони України… Готова розділити рахунок", — заявив прем’єр.

Він також наголосив, що буде вітаючи, якщо інші держави приєднаються до фінансування поставок:

"Якщо інші країни вирішать долучитися фінансово, це буде добре", — сказав Стере.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чим довше йде війна в Україні, тим складнішим стає вибір для Дональда Трампа. Президент США, який обіцяв якнайшвидше завершення конфлікту та відмову від участі у нових війнах, зараз змушений маневрувати між очікуваннями власного електорату, тиском союзників та ризиком геополітичної поразки. На цьому тлі все частіше лунають паралелі з Афганістаном і тим, як виведення військ зруйнувало авторитет Джо Байдена.