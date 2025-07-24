Это вам не мухи: гигантские тучи саранчи испугали украинцев — могут ли они вас искусать

Вся правда о саранче, накрывшей пол Украины

Нашествие саранчи в Украине превратилось не только в экологическую катастрофу, но и в источник множества мифов и паникерских слухов. Украинцы активно ищут в сети ответы на самые простые вопросы: кусается ли это насекомое, что оно ест и как долго живет? Но чего на самом деле нужно бояться?

"Телеграф" расскажет всю правду об этих крылатых вредителях — без паники и предрассудков.

Не упустите: Украину массово атакует саранча: в чем причина, где уже есть последствия и как этому безопасно противодействовать.

Огромные тучи насекомых над Запорожской областью уже успели долететь до Днепра, Кривого Рога и даже Винницы. Замечали саранчу и в Одессе. Пока это единичные "разведчики", но их появление вызвало настоящую волну паники в соцсетях. Одни рассказывают о болезненных укусах, другие — о насекомых-вампирах, третьи просто боятся выходить из дома. Пора расставить все точки над "i" и разобраться, что правда, а что — обычные предрассудки.

Саранчу заметили в Одессе

Вредители атакуют Запорожье

Такое насекомое заметили в Винницкой области

В каких областях уже видели саранчу

Кусается ли саранча: развеиваем главный миф

Краткий ответ: НЕТ, саранча не кусается.

Саранча физически не способна укусить человека. У нее грызущий ротовый аппарат, но он предназначен исключительно для пережевывания растительной пищи. Челюсти саранчи приспособлены для того, чтобы отгрызать твердые стебли трав и листьев, а не для нападения на людей или животных.

Саранча не кусается

Максимум, что может почувствовать человек при контакте с саранчой – это легкий щипок, когда насекомое пытается защититься своими мощными челюстями. Но это скорее напоминает ущипывание, а не настоящий укус. Иногда саранча может поцарапать коготками, пытаясь удержаться на одежде, но болезненных укусов не бывает – это физически невозможно.

Саранча — травоядное насекомое, которое питается исключительно растениями и вообще не рассматривает людей как пищу или угрозу. Даже в огромных стаях она не нападает на людей, а наоборот пытается избежать контакта.

Что ест летающий вредитель

Саранча – настоящий "вегетарианец" с невероятным аппетитом. Ее меню включает практически всю зеленую растительность, которую только можно обнаружить. Особенно любит сельскохозяйственные культуры – пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу и рис. Не обходит овес, просо, гречку и подсолнечник.

Сарана любит злаковые

В огородах саранча с одинаковым удовольствием поедает капусту, морковь, свеклу, молодые побеги картофеля, помидоры и огурцы. Даже лук с чесноком не пугают это насекомое. Когда культурных растений не хватает, саранча переключается на дикие травы, злаки, листья деревьев и кустарников, молодые побеги, цветы и лепестки.

Цифры ее аппетитов действительно впечатляют. Одна особь съедает до двух граммов зелени каждый день, а за всю жизнь потребляет до полукилограмма растительной массы. Тысяча насекомых на квадратном метре уничтожают 30 килограммов растений в сутки. А большая стая может съесть столько, сколько 2500 коров!

Интересно, что саранча никогда не ест мясо или продукты животного происхождения, избегает мертвой органики и инстинктивно обходит ядовитые растения. Искусственные материалы насекомое тоже не трогают, хотя в критических ситуациях может попытаться погрызть даже соломенные крыши.

Жизненный цикл: сколько живет саранча

Жизнь саранчи – это настоящий марафон выживания, который длится от нескольких месяцев до целого года в зависимости от стадии развития. Зимовка происходит в стадии яйца — самка осенью откладывает до сотни яиц в грунт на глубину 3-5 сантиметров, где они лежат 6-10 месяцев до весеннего потепления.

Весной из яиц вылупляются личинки, которые за 35-40 дней проходят пять стадий линьки, постепенно приобретая признаки взрослой особи.

Жизненный цикл саранчи

Взрослая особь живет самую короткую, но самую яркую жизнь. Египетская саранча, которая сейчас атакует Запорожскую область, живет 3-4 месяца во взрослом состоянии. Перелетная саранча может продержаться до пяти месяцев, а итальянская – всего 2-3 месяца. Пик активности приходится на июнь-сентябрь, когда температура воздуха наиболее благоприятна для размножения.

На продолжительность жизни саранчи влияет множество факторов. Теплая погода выше 25 градусов, достаточное количество пищи и высокая влажность воздуха продлевают жизнь насекомого. А вот холод ниже 10 градусов становится смертельным, как голод с засухой. Естественные враги – птицы, пауки, богомолы – также значительно сокращают популяцию вредителя.

Почему саранча не опасна для людей

Несмотря на страшные кадры черного неба над Запорожьем, саранча абсолютно безопасна для человеческого здоровья. Она не кусается, не жалит, не переносит болезни и не нападает даже в огромных скоплениях. Более того, в 80 странах мира саранчу едят как ценный источник белка.

Саранчу едят во многих странах мира

Единственные косвенные риски могут относиться к аллергическим реакциям у особо чувствительных людей на хитиновые частицы мертвых насекомых в воздухе. Психологический стресс от вида миллионов насекомых тоже никому не прибавляет здоровье. Ну и главная беда – экономический ущерб от уничтожения урожая, но это уже не угроза жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину атакует библейская кара — мы рассказывали, откуда взялись целые облака вредителей и что будет с урожаем.