Саранча захватывает все больше новых территорий Украины. Уже добралась до Киевщины (фото)

Насекомые уничтожают урожаи

Саранча атакует Украину — насекомые распространились на Запорожье, в Днепре, Кривом Роге, Одесской области и Виннице. Теперь гигантскую саранчу заметили на Киевщине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Инфо". Там опубликовали фото насекомого.

Огромная саранча на Киевщине

Канал приводит слова энтомолога, что в этом году популяция саранчи очень большая из-за идеальной погоды и необработанных полей на Юге. Насекомое способно мигрировать до 20 км/день.

Нашествие саранчи в Украине — что известно

Сначала огромные тучи саранчи появились над Запорожьем и породили настоящую панику. Потом этих насекомых стали замечать и в других регионах. По состоянию на утро 25 июля саранча была замечена в следующих областях:

Сарана угрожает урожаю — в считанные часы рой способен превратить поле в пустыню. Важно понимать, что саранча не может укусить человека, в этом плане она не несет угрозы. Однако у некоторых людей могут возникать аллергические реакции из-за хитиновых частиц мертвых насекомых в воздухе.

Аномальное распространение саранчи связано с тем, что россияне взорвали Каховскую ГЭС. Это создало идеальные условия для размножения. Освободившиеся от воды территории с влажными зарослями стали настоящим инкубатором для личинок насекомого.

Как рассказывал "Телеграф", в Запорожье саранча набросилась на поле с подсолнечником. Появилось видео, как тысячи насекомых покрывают растения сплошным ковром.