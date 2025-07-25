Саранча захватывает все больше новых территорий Украины. Уже добралась до Киевщины (фото)
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Насекомые уничтожают урожаи
Саранча атакует Украину — насекомые распространились на Запорожье, в Днепре, Кривом Роге, Одесской области и Виннице. Теперь гигантскую саранчу заметили на Киевщине.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Инфо". Там опубликовали фото насекомого.
Канал приводит слова энтомолога, что в этом году популяция саранчи очень большая из-за идеальной погоды и необработанных полей на Юге. Насекомое способно мигрировать до 20 км/день.
Нашествие саранчи в Украине — что известно
Сначала огромные тучи саранчи появились над Запорожьем и породили настоящую панику. Потом этих насекомых стали замечать и в других регионах. По состоянию на утро 25 июля саранча была замечена в следующих областях:
Сарана угрожает урожаю — в считанные часы рой способен превратить поле в пустыню. Важно понимать, что саранча не может укусить человека, в этом плане она не несет угрозы. Однако у некоторых людей могут возникать аллергические реакции из-за хитиновых частиц мертвых насекомых в воздухе.
Аномальное распространение саранчи связано с тем, что россияне взорвали Каховскую ГЭС. Это создало идеальные условия для размножения. Освободившиеся от воды территории с влажными зарослями стали настоящим инкубатором для личинок насекомого.
Как рассказывал "Телеграф", в Запорожье саранча набросилась на поле с подсолнечником. Появилось видео, как тысячи насекомых покрывают растения сплошным ковром.