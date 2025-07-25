Боитесь? А кто-то зарабатывает – в Украине начали делать бизнес на саранче

Некоторые увидели в этом возможности

Нашествие саранчи в Украине кого-то пугает, а кого-то вдохновляет на нетривиальные идеи. Некоторые предприимчивые украинцы придумали, как подзаработать на саранче.

На одном из популярных сайтов появились объявления о продаже саранчи. Все продавцы из Запорожья, где этих насекомых очень много. Примечательно, что все объявления появились не так давно, 19-24 июля.

Цены от 9 до 12 гривен. Саранчу продают живой, мороженой и сушеной. Сушеная дороже — по 15. Насекомых можно купить поштучно или по отдельной договоренности на вес (от одного килограмма).

Саранчу продают как наживку для рыбы. Пишут, что на нее клюет сом и карп.

Один из продавцов указывает, что саранча перелетная – эффективный низкокалорийный высокобелковый живой корм. Она может служить основой рациона для средних и больших рептилий. Он продает даже жареную саранчу.

Как сообщал "Телеграф", саранчу заметили уже в семи украинских областях. Она уже добралась до Киевщины. Саранча угрожает урожаю — в считанные часы рой способен превратить поле в пустыню. Важно понимать, что саранча не может укусить человека, в этом плане он не несет угрозы.