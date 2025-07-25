Сплошной "ковер": саранча набросилась на поле подсолнечника под Запорожьем (видео)

Насекомые могут уничтожить урожай за считанные дни

Саранча продолжает атаковать Запорожье. Масштабные стаи этих насекомых ранее зафиксировали в области. Вредители уже распространились по большей части нашей страны и наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству.

Целые поля, покрытые саранчой, обнаружили в поселке Балабино в Кушугумской территориальной общины Запорожского района, в 4 километрах от областного центра. Об этом сообщили в местном паблике "Труха-Запорожье".

На видео хорошо видно, как саранча атаковала целое поле. Можно увидеть настоящее облако этих насекомых. Поле подсолнечника буквально кишит вредителями – тысячи насекомых покрывают растения сплошным ковром.

Вряд ли с посевов подсолнечника что-нибудь останется после такого нашествия. Сарана поедает все на своем пути и может уничтожить урожай за считанные дни.

Насекомые могут принадлежать к одному из двух видов саранчи – египетской или перелетной. Они всеядны и быстро размножаются.

Для борьбы с саранчой необходимо немедленно проводить химическую обработку сельскохозяйственных земель. Наиболее эффективны инсектициды контактного и кишечного действия, которые применяют с помощью наземной и авиационной техники. Однако второй вид обработки сейчас ограничен из-за военного положения.

Напомним, саранча все ближе к Киеву. "Телеграф" писал, чего на самом деле нужно бояться.