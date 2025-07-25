Що сарана зжере в першу чергу: які її найулюбленіші рослини і до чого готуватися фермерам

І в сарани є улюблені "смаколики"

Нашестя сарани охопило південні регіони України. Найбільше постраждали Запорізька та Херсонська області, хоча вже відомо, що вони добрались і до Києва. Ці комахи знищують сільськогосподарські культури і можуть за раз з’їсти ціле поле.

Фахівці фіксують нашестя двох видів шкідників — перелітної та єгипетської сарани. Ці комахи особливо люблять злакові рослини, проте не гидують і іншими представниками рослинного світу. "Телеграф" вирішив розповісти, наскільки швидко шкідник знищує рослини і які саме йому до вподоби найбільше.

Чим харчується сарана

Сарана

Один дорослий шкідник за життя поїдає до пів кілограма зелені, а його численне потомство може знищити корм, якого б вистачило для кількох свійських тварин на рік. Комахи віддають перевагу злаковим культурам, але не обмежуються лише ними.

Головними об'єктами нападу сарани стають пшениця, кукурудза, ячмінь та просо. Шкідники також активно поїдають листя та плоди різних рослин. Окрім сільськогосподарських культур, сарана знищує дикорослі злаки, очерет та траву на пасовищах.

Швидкість знищення посівів

Рій сарани

Сарана вражає швидкістю знищення рослинності.Рої сарани можуть знищувати на своєму шляху 40-100% рослинної маси. Молоді комахи спочатку пересуваються повільно, але з часом стають все швидшими.

Наскільки все погано для фермерів

Сарана знищує поля

Найбільше страждають злакові культури, які становлять основу українського експорту. Пшениця, ячмінь, кукурудза та просо — під прямою загрозою знищення, якщо поля не оброблятимуть. Сарана також нерідко нападає на городні культури та фруктові дерева, тож можуть постраждати фермери та звичайні господарі.

Особливо вразливими є також молоді посіви та рослини в період активного росту. Комахи можуть повністю оголити поле за кілька днів.

Відомий аграрій та екснардеп Михайло Апостол впевнений, що нашестя сарани в Україні — це серйозна продовольча проблема. Проте її можна побороти за допомогою бар'єру. " Історія знає відповідь. І навіть сучасна наука підтверджує: ще 8–10 років тому американські дослідники (зокрема з Аризони) довели: інсектициди — малоефективні й небезпечні. Вони знищують не лише сарану, а й корисних комах, птахів, отруюють врожай. Найефективніший бар’єр — просо", — вважає Михайло Апостол.

Сарана не відкладає яйця в полях, де посіяне просо, і оминає його. Якщо обсадити по периметру поле просом, комахи летять далі. Це знали ще наші діди-прадіди.

Нагадуємо, в Україні почали робити бізнес на сарані. Дехто побачив у цьому можливості.