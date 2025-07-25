Обещанного три года ждут: когда в Украину прибудут обещанные Patriot и сколько их нужно

Первая из американских систем ПВО Patriot, о которых заявил президент США Дональд Трамп, уже доставлена в Украину вместе с ракетами. Она прибыла всего через несколько дней после объявления нового пакета помощи на $10 миллиардов, сделанного 14 июля.

Об этом сообщает The Telegraph. "До конца недели, благодаря соглашению с Германией, в Украину уже прибыли зенитно-ракетная система Patriot и другие ракеты-перехватчики", — говорится в материале.

Эту быструю поставку в Вашингтоне использовали как аргумент для союзников: Пентагон и Белый дом призвали европейские страны передать Киеву свои запасы ПВО, обещая их дальнейшее пополнение со стороны США. Впрочем, как отмечается в статье, для некоторых стран это решение остаётся сложным, ведь запасные батареи ожидаются не ранее начала 2026 года.

На фоне этого правительство Германии сообщило о новой договорённости с США: Берлин оплатит две дополнительные системы Patriot для Украины, а Норвегия — ещё одну. В общей сложности речь идёт о передаче ещё пяти батарей.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить Украине 17 зенитно-ракетных систем Patriot. По его словам, часть этих установок будет направлена непосредственно на передовую, а сами поставки состоятся быстро.

Patriot / Mark Holloway from Beatty, Nevada, USA

"17 систем Patriot готовится к отправке. Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя", — сказал Трамп в комментарии CNN, добавив, что война в Украине, по его оценкам, ежедневно уносит до 5 тысяч жизней.

Что этому предшествовало

По данным The Telegraph, 4 июля 2025 года, рано утром, бывший генерал армии США и главный советник Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог получил звонок, который стал поворотным моментом в политике Белого дома в отношении войны в Украине. На связи был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который сообщил: российская атака повредила польское консульство в центре Киева.

Этот звонок заставил Келлога немедленно набрать Трампа. В предыдущие два дня администрация США фактически заморозила военную помощь Киеву, в частности поставки систем Patriot и перехватчиков PAC-3. Это вызвало тревогу в Киеве и Европе — показалось, что США снова оставляют Украину на произвол судьбы.

После формального обмена поздравлениями по случаю Дня независимости, Келлог рассказал Трампу о ночном обстреле Киева — 11 ракет и 539 дронов, крупнейшая атака с начала полномасштабной войны. Особое внимание Трампа привлекла новость об ударе по польской дипломатической миссии — сигнал, что ситуация выходит из-под контроля. Трамп мгновенно отреагировал. Он поручил связаться с Пентагоном и отдать приказ о разблокировке части систем Patriot. Келлог сообщил об этом лично министру обороны Питу Хегсету. Когда тот засомневался, Келлог посоветовал ему позвонить президенту напрямую.

В тот же день, 4 июля, Трамп пообещал Владимиру Зеленскому возобновить поддержку ПВО Украины. Это стало поворотным моментом: в кругах американских "ястребов" его решение восприняли как первое реальное понимание Трампом важности американской военной силы в продвижении к миру на выгодных для Украины условиях.

Уже через несколько дней первая партия ранее замороженных Patriot отправилась в Украину. Из 40 заказанных ещё администрацией Байдена ракет в Польше, сначала высвободили 12. Этот неожиданный разворот США подхватили в Европе. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил выкупить системы Patriot для дальнейшей передачи Украине. Генсек НАТО Марк Рютте предложил финансовую компенсацию США от европейских стран и Канады за поставки американского оружия — предложение, которое Трамп, при поддержке Келлога, охотно принял.

Кто и когда может передать

Несмотря на заявление Трампа о возможной передаче Украине 17 систем Patriot, точное количество этих ЗРК и источники их происхождения до сих пор остаются неизвестными. Военный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что упомянутая цифра могла быть связана с другим контрактом.

Анатолий Храпчинский / Facebook

"В публичной плоскости звучало лишь заявление Трампа о 17 единицах. Вот догадки, построенные на этой цифре, — это контракт Швейцарии, если не ошибаюсь, которая должна была получить 17 пусковых дивизионов. Опять-таки, надо понять, что точного понимания нет, потому что непонятно, даёт ли нам Германия, или какие-то страны, а потом Соединённые Штаты изготовят эти Patriot и передадут их непосредственно тому, кто поделился", – заявил специалист.

По словам эксперта, перечень стран, которые имеют и одновременно готовы предоставить Украине свои Patriot, очень ограничен. Вместо этого логика поставок построена так, что США могут изготавливать новые установки для союзников, которые в свою очередь временно передают свои ЗРК Украине.

Особенно желанной для Украины Храпчинский называет немецкую систему — из-за её мобильности и технических возможностей.

"Из ожидаемого хотелось бы Германию, потому что у Германии есть система, которая более мобильна, которая позволяет нам делать очень интересные вещи, которые потом не позволяют россиянам бросать по нам КАБы. Чтобы просто общество понимало: в мире всего 96 систем Patriot, 36 находится в Европе. То, на что мы можем рассчитывать — это остаток между имеющимся в Украине количеством систем и количеством, которое есть в Европе", – сообщил эксперт.

Храпчинский подчёркивает, что главной ошибкой является нехватка координации между Украиной и европейскими партнёрами в формировании совместной эшелонированной ПВО. Программа "Небесный щит Европы", инициированная после начала полномасштабного вторжения, могла бы быть значительно эффективнее, если бы Украина стала её полноценным участником.

"Если бы правильно поделили имеющиеся ресурсы по системам противовоздушной обороны, тогда мы бы существенно усилили первый эшелон защиты Европы. Украина и так является буфером для Европы — это правда", – сказал он.

По мнению эксперта, главной угрозой сегодня являются баллистические ракеты и дроны-камикадзе. Именно поэтому Украине нужна не только количество пусковых, а системное построение ПВО: с радиолокацией, командными пунктами и современными средствами раннего обнаружения. Однако в публичном дискурсе этим аспектам уделяют слишком мало внимания.

"Когда мы говорим о Patriot, почему-то говорим о ракете, а не говорим о средствах радиолокации или командных машинах. Пусковая установка — это просто средство, которое запускает ракету. Основное — это командный пункт, это система, средство радиолокации. Вспомним слова Игната, который отметил, что у нас недостаточное количество радиолокаций, позволяющие врагу прорывать нашу защиту", – заявил Храпчинский.

Сколько установок имеет Украина в целом

Ещё в мае The New York Times сообщала, что Украина может получить два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot — один со складов США в Израиле, второй потенциально от Германии или Греции. По информации четырёх нынешних и бывших американских чиновников, израильский комплекс Patriot является более старой модификацией, но он был запланирован к отправке в Украину после капитального ремонта. В Вашингтоне тогда рассматривали это как один из способов частично удовлетворить потребность Киева в большем количестве систем ПВО.

При этом, даже если передача осуществляется через третьи страны, решение в любом случае должно одобрять Пентагон, ведь речь идёт об американском вооружении. Как писало издание, Германия и Греция вместе владеют примерно 15 системами Patriot, и именно они рассматривались как потенциальные доноры ещё одного комплекса для Украины.

Запуск ракеты с MIM-104

NYT напоминала, что ещё в 2024 году Киев просил западных союзников предоставить не менее семи таких систем. На момент публикации материала Украина уже имела восемь Patriot, однако из них, по словам американских чиновников, функционировали лишь шесть, а остальные проходили модернизацию. Ожидалось, что после получения израильского и, возможно, немецкого или греческого комплекса, Украина будет иметь в общей сложности десять систем, сосредоточенных преимущественно на защите Киева и других крупных городов.

Храпчинский отказался подтвердить или опровергнуть эти цифры. Он объяснил, что подобные оценки часто некорректны из-за неправильного понимания структуры дивизиона Patriot.

"Я не буду ни подтверждать, ни опровергать. Цифра неточная на самом деле. Но опять-таки в который раз буду говорить: нам передавали то пусковые установки, то передавали нам командные машины, или передавали РЛС. На самом деле журналисты ошибаются за счёт того, что неправильное понимание формирования дивизиона — это командная машина, это машина радиолокации, это пусковые установки, это другие средства, которые помогают нам работать этими системами. Поэтому здесь я бы сказал, что они ошибаются. Не хочу говорить, потому что это закрытая информация. Это правильно, что никто не знает, что и как у нас", – заявил эксперт.

Пусковые установки M901 (PAC-2) и M902 (PAC-3)

Сколько установок нужно Украине?

Храпчинский подчеркнул, что для эффективной защиты от российских атак Украине критически не хватает ещё около десятка современных систем ПВО.

"Нам не хватает около 10-15 систем, которые могли бы обеспечить надёжную защиту от любых угроз. Мы же видим, что враг активно пытается бить баллистикой не только по основным городам базирования или скопления техники, но и по другим городам, которые для нас неожиданны", — отметил он.

По его словам, сейчас Украина может лишь точечно закрывать наиболее уязвимые участки, но не способна выстроить полноценную эшелонированную линию обороны.

Какие страны передали системы ПВО Patriot Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Дональд Трамп заявил о заключении новой сделки между Соединёнными Штатами и Европейским союзом по закупке вооружения, часть которого будет передана Украине. По его словам, все расходы возьмёт на себя ЕС, а поставки будут осуществляться через американские оборонные компании.