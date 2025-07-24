Блогер, публицист, военный эксперт Кирилл Данильченко объяснил, почему для США сейчас важно нарастить производство ПВО

Альтернативы поддержке Украины ни у ЕС, ни у США нет. Москва, оккупировав Украину, однозначно продолжит собирать "исторические русские земли", куда можно запросто притянуть за уши не только страны Балтии, но и Польшу и Финляндию.

Здесь не только политика, но и экономика, санкции, потерянный рынок углеводородов в ЕС, ось стран-изгоев, где Иран все активнее дрейфует в Китай. И экономические проблемы Кремля, которые никуда не подевались и не исчезнут от оккупации любых областей Украины.

Скорее всего, оборонные расходы всех соседей РФ возрастут, а связи с Москвой будут строить как с врагом и конкурентом — только выгодная, но не усиливающая противника торговля.

Курорты Северной Кореи, закрытый интернет по примеру китайского, подорожание ипотеки, долговая удавка, стагфляция — это все ждет экономику РФ при любом финале войны.

Медведь на велосипеде летит с горы и не может ни тормозить, ни крутить педали, ни спрыгнуть с седла – идеальная картина происходящего сейчас с Москвой.

Главная проблема США в том, что с 60 батареями Patriot на вооружении (минус те, которые модернизируют, проходят техническое обслуживание или не боеготовы), поиски чего-то для Украины — это только повод устраивать бесконечные совещания, решать, кто выделит на это деньги и кто будет собирать средства.

Это системные проблемы. И здесь речь не идет о промышленной мобилизации или необходимости иметь обременения больше, чем Украина. Ведь несколько батарей за три года для сверхдержавы это несложно. Так ли?

Как и планы нарастить производство ракет PAC-2, GEM-T и PAC-3 MSE вместе до 750 единиц в год. И это уже опираясь на новый завод в Германии и разворачивающееся в Японии производство. 750 PAC-3 MSE в планах с 2027 года – если сойдутся звезды.

Плюс только РФ выпускает примерно такое же количество "Искандеров" и "Кинжалов" в год, а значит, ни о каком насыщении арсеналов речь не может идти.

А кроме работы с баллистикой, в Украине необходимы учебные пуски, пополнение запасов Берлина, который простился с четвертью своих Patriot, а также поставки Польши с Румынией.

И несмотря на то, что у США есть вся цепочка производства, колледжи при предприятиях для подготовки квалифицированной рабочей силы, задействованные различные государственные программы, субвенции и заказы под гарантии, на выходе результаты более чем скромны.

Германия намерена оплатить новые батареи для Украины. Швейцарии сообщили, что сроки поставок пяти заказанных батарей сместили на несколько лет, теперь, Берн, очевидно, ожидают парламентские слушания, чтобы выяснить, как случилось, что нет ни ракет, ни пусковых установок, ни даже четких сроков, когда США смогут их поставить.

Вот как получилось – при Байдене отодвигали сроки передачи ракет, при Трампе – сроки поставки самих батарей. Стабильность как она есть.

С другой стороны, Вашингтон снова активно входит в процесс вооружения Украины, поскольку надежда договориться о заморозке войны по линии столкновения не увенчалась успехом, а разоружение Киева и уход с подготовленных позиций обороны в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях противоречат интересам США.

Потому что Москва не должна усиливаться, а Запад ничего за это не получать.

Основной камень преткновения – разоружение Украины, которого требует Кремль. Именно оно, а не статусы русского языка или ЛБЗ — реальная проблема договориться.

Москва боится перспективы удерживать миллионную армию, да и вся европейская часть под ударами дальних дронов их не радует. Мы знаем цену их обещаний и осознаем, что такого уровня помощи, как сейчас, трудно будет достичь в следующей кампании. Именно это и есть реальные причины продолжения войны — наша возможная реконкиста, если мы не присоединимся к шантажу РФ, и Буча на пол страны, которая угрожает нам, если присоединимся.

Поэтому перед Украиной та же задача — развернуть ВПК на инъекциях западных технологий, запасных частей, станков и финансов. А Запад должен помочь нам прикрыть заводы и гаражную сборку (рассредоточенное производство) САУ, снарядов, мин, дронов, БПЛА-перехватчиков, крылатых ракет и баллистики от ударов с воздуха. Всего того, что позволит максимально задрать ценник агрессии для Кремля и не дать выбить нам тыл.

Пока никто, кроме Вашингтона, не может обеспечить нам несколько сотен перехватчиков баллистики. И учитывая возможную конфронтацию с Пекином, США нужно наращивать производство ракет и при этом не давать усиливаться Москве. Поэтому в ближайшем будущем будут хорошие новости о ПВО и ПРО.

Источник: пост Данильченко в Facebook.