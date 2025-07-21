Не только жара до +39: какие сюрпризы принесет украинцам конец июля

Погода снова разделит Украину на две части

На прошлой неделе многие регионы Украины пострадали от различных опасных и стихийных метеорологических явлений. Грозы местами сопровождались сильными порывами ветра, которые сносили крыши и валили крупные деревья. Продолжительные дожди на западе страны привели к локальным подтоплениям местности и экономическим убыткам.

Такой капризный характер погоды обусловлен взаимодействием разных воздушных масс, а также влиянием циклонов и обострением атмосферных фронтов. Об этом "Телеграфу" рассказал известный метеоролог Игорь Кибальчич.

Прогнозы показывают, что до конца июля погода на большей части территории страны будет неустойчивой и переменчивой. Температурные контрасты и перепады атмосферного давления станут причиной гроз и проливных дождей.

Однако, капризы погоды затронут не все регионы страны. К примеру, на крайнем юго-востоке Украины и в Крыму будет наблюдаться жаркая и относительно сухая погода с дефицитом осадков, что приведёт к усилению засухи и пожарной опасности. Здесь дневные максимальные температуры могут местами достигать +37…+39 °С, что в целом не является уникальным событием для середины лета.

Если взглянуть на карту прогнозируемого количества осадков до 29 июля включительно, то хорошо заметно, что больше всего дождей ожидается в западных и северных областях страны, в то время как в Приазовье и Крыму их может не быть вовсе.

Прогноз осадков

Наиболее интенсивные осадки, которые затронут практически все области, пройдут 22 – 23 июля, а также 27 – 29 июля. Местами могут наблюдаться сильные ливни, град и шквалы, 17 – 23 м/с. В остальные дни также возможны дожди, но они будут небольшими и пройдут только местами.

Температура до конца месяца будет в среднем соответствовать климатической норме и только в юго-восточной половине страны превысит её на 3 – 5 °С. При этом, наиболее жаркие дни ожидаются 22 июля, а также с 25 по 29 июля на Левобережье и юге страны.

В западных и северных областях температура воздуха будет более комфортной как днём, так и ночью. В среднем, ночная температура будет колебаться в диапазоне +12…+19 °С, дневная +23…+29 °С. В центральных, южных и восточных регионах ночью ожидается +16…+23 °С, а днём +30…+37 °С. На крайнем юге, в Крыму и на Донбассе местами возможна жара до +38…+39 °С.

Напомним, в Киеве продолжает держаться переменная облачность, местами идти дожди с грозами. А температура до сих пор является летней, хотя уже не такой "жгучей". "Телеграф" рассказал, какой погоды жителям столицы ждать в ближайшие дни.