Комфортные выходные на горизонте? Что принесет погода в конце июля в Киев

Температура не достигнет выше +28 градусов днем

Погода в Киеве более или менее благоприятная, без сильной жары, сильных дождей и ветров. В течение 26-27 июля синоптическая ситуация почти не изменится.

По прогнозу Meteofor, мелкий дождь ожидается днем субботы. Хотя в Погода.Мета говорят, что небольшие осадки пройдут ночью в тот же день.

В выходные, 26-27 июля, в Киеве ожидается переменная облачность и мелкие дожди, которые прогнозируются лишь днем субботы. Таким прогнозом поделились в Meteofor.

Температура днем зафиксируется около +28 градусов, а ночью около +19 градусов. Ветры же в свою очередь не превысят слабых 5 м/с.

Когда будут идти дожди

Между тем в Погода.Мета сообщают, что небо над столицей будет сильно облачным и солнце почти не будет прогревать землю.

Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +26...27 градусов, а в ночное — упадут до +18...20 градусов. Сила ветров не превысит легких 3 м/с.

Какая будет температура на выходных

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что грозовые дожди и ливни скоро вернутся в Украину. Синоптики поделились прогнозом, где будет самая сильная непогода.