Сырскому – 60! Какие операции главкома ВСУ уже вошли в историю

Вспоминаем самые яркие операции Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 26 июля, празднует свое 60-летие. Генерал-полковник встречает эту дату на ответственной должности в военной системе страны во время полномасштабной войны с Россией.

Александр Станиславович за время своей службы прошел длительный путь от командира батальона до высшей военной должности в государстве.

Ключевые достижения в военной карьере

Владимир Зеленский назначил Сырского на должность главнокомандующего армией 8 февраля 2024 года. К этому моменту генерал уже успел проявить себя опытным стратегом и организатором оборонных операций.

В частности, в феврале-марте 2022 года Сырский возглавлял оборону Киева от российских войск. Он организовал эффективную систему защиты столицы, сорвавшую планы врага на скорый захват города. Эта операция стала одним из переломных моментов в начале полномасштабной войны.

Увольнение Киевщины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В сентябре 2022 года о генерале снова услышали все благодаря успешному контрнаступлению на Харьковщине. Под его командованием украинские войска освободили стратегически важные города Балаклею, Купянск и Изюм.

Оборона Бахмута

В течение 2022-2023 годов Сырский руководил защитой Бахмута. Хотя мы и потеряли город, длительная оборона города сковала значительные силы противника и нанесла ему большие потери в живой силе и технике.

11 ноября 2022 года во время контрнаступления ВСУ уволили Херсон. Операция по освобождению единого областного центра, временно захваченного россиянами, продолжалась с начала сентября.

Кадры освобождения Херсона

Увольнение Херсона

6 августа 2024 г. началась операция ВСУ в Курской области России. По словам Сырского, Россия планировала начать новое наступление на Украину из Курской области, а операция ВСУ приостановила ее.

Спецоперация ВСУ в Курской области

Ранее "Телеграф" также писал, как выглядел в молодости главнокомандующий ВСУ Сырский.