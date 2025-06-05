Потасовка и заблокированные двери: вокруг Дома профсоюзов обостряется конфликт между АРМА и ФПУ

В АРМА заявили, что готовят официальный комментарий

В среду, 5 июня, в столичном Доме профсоюзов произошел резонансный инцидент: представители АРМА совместно с государственными силовыми структурами якобы сменили охрану, ограничили доступ к зданию и, по словам очевидцев, в грубой форме с применением физической силы не пускали ни работников, ни журналистов. Во время конфликта пострадала глава Всеукраинского профсоюза производственников и предпринимателей Украины и председатель правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Наталья Землянская — по ее словам, ее толкнули, когда она пыталась подняться в свой кабинет.

"Самочувствие более-менее, но я подвернула ногу и ударилась косточкой о гранит. Меня толкнула какая-то неизвестная личность, но действовавшая совместно с представителями АРМА, с представителями охранной компании, которую нанял управитель. Эти люди мне неизвестны. Я хотела подняться по лестнице к своему кабинету," — заявила Землянская в комментарии "Телеграфу". Она уточнила, что в здание ворвались около тридцати человек, которые не представлялись, но блокировали вход и выход.

По ее словам, такая ситуация стала возможна после того, как 3 июня Печерский суд повторно наложил арест на актив. Однако, как подчеркнула Землянская, новое решение суда требует проведения нового конкурса на управление объектом, чего пока не произошло.

На место происшествия также прибыл народный депутат Сергей Рудык, которого, по словам свидетелей, не пропустили внутрь вместе с работающей в здании помощницей. Прибывшие на вызов журналисты также остались за дверью — на месте находились мужчины в форме охранников, которые не предоставили объяснений или документов.

В ответ на ситуацию глава АРМА Елена Дума заявила, что агентство действовало в пределах полномочий: "Дом профсоюзов будет работать на государство. АРМА совместно с Национальной полицией обеспечило доступ управителю. Государственная охрана заменила частную на всех постах". Она также сообщила о зафиксированном сопротивлении со стороны представителей профсоюзов и "игре в казино" в здании, имеющем историческое значение.

В Управлении коммуникации АРМА сообщили, что готовят официальную позицию по разъяснению событий.

Предыстория конфликта

Здание профсоюзов в центре Киева находится под арестом с 2022 года. В 2023 году Печерский районный суд вынес новое решение об аресте актива, на основании которого Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на передачу здания в управление. В результате победителем стал консорциум "Компаритет", с которым был подписан договор.

13 мая 2025 года состоялась официальная прием-передача объекта. Однако уже 21 мая Печерский суд отменил решение об аресте, что, по мнению представителей профсоюзов, автоматически аннулировало и передачу актива. 22 мая профсоюзы зафиксировали попытку "ночного рейдерского захвата" — по словам Землянской, представители агентства пытались изменить охрану объекта. Тогда это удалось предотвратить из-за вмешательства полиции. 3 июня произошел повторный арест.

"Если говорить юридическим процессуальным языком, то на основании нового ареста должен проводиться новый конкурс и выбор управляющего. Но почему-то сегодня АРМА в лице председателя Елены Думы, заместителя председателя Павла Великаречанина, государственной специальной охраны, частной охраны — более 30 человек — наскоком залетели в дом профсоюзов, после чего перестали пускать и выпускать людей из здания", — сообщила Землянская.

4 июня АРМА обнародовала сообщение, что в результате действий агентства, ДБР и ОГП суд повторно наложил арест на здание. Как отметили в ведомстве, это позволяет государству сохранить контроль над стратегически важным активом. В агентстве отметили, что независимо от определения о снятии одного из арестов, передача объекта в управление оставалась в силе. По условиям 89,85% прибыли управляющего поступает в госбюджет, а также гарантируется фиксированный ежемесячный платеж.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в жилом комплексе "Пектораль" в Святошинском районе Киева произошла массовая драка. По словам очевидцев, конфликт вспыхнул поздно вечером и стремительно перерос в стычку с применением силы