Так выглядит рыбалка в военное время: в Запорожье в реке "поймали" странное устройство (видео)

Днепр скрывает в себе множество сюрпризов

Рыбалка на Днепре может не только завершиться поимкой той самой рыбы мечты, но и позволить выудить из воды более странные штуки. Например, в Запорожье рыбаки вытащили фрагмент некой военной аппаратуры.

Соответствующей видеозаписью поделился telegram-канал "Труха Запорожье". Заявлено, что это деталь от "Шахеда", однако скорее всего это не так.

На кадрах видно, что люди крутят в руках некий блок управления, а также отмечают, что он очень легкий.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Пользователи сети в свою очередь отметили, что модуль никак с "шахедами" не связан.

В сети не согласны

Стоит отметить, что БПЛА типа "Шахед" заранее программируются для движения по заданному маршруту, а потому ставить на борт систему управления с ручными переключателями не имеет смысла. К тому же смущает то, что надписи на пульте выполнены на английском языке.

При более близком рассмотрении можно заметить кнопку Starter и несколько тумблеров с надписями BAT (батарея) и BRK (тормоза/блокировка), что может говорить о том, что это элемент наземной пусковой установки. Кроме того, видны лампочки CB1 и 2 (Circuit Breaker – автоматические выключатели) и стандартный COM-порт для подключения внешнего оборудования, например, контроллера. Большой разъем слева с зеленым штырем скорее всего является местом подключения внешнего источника питания.

То есть, можно предположить, что это не деталь от "шахеда", а элемент платформы запуска дронов, а значит "потеряла" его украинская армия. Впрочем, по заметной деформации на передней панели можно сделать вывод, что устройство находится в нерабочем состоянии.

Блок крупным планом

Как сообщалось ранее, российские дроны часто падают над Днепром, после чего течением их может вынести в совсем неожиданные места. Например, недавно в районе Киева видели как российская "Гербера" пыталась сделать вид, что она кораблик.