Так виглядає рибалка у воєнний час: у Запоріжжі у річці "піймали" дивний пристрій (відео)

Дніпро приховує у собі безліч сюрпризів

Рибалка на Дніпрі може не тільки завершитися уловом тієї самої риби мрії, а й дозволяє витягнути з води ще дивніші штуки. Наприклад, у Запоріжжі рибалки витягли фрагмент якоїсь військової апаратури.

Відповідним відеозаписом поділився telegram-канал "Труха Запоріжжя". Заявлено, що це деталь від "Шахеда", проте, швидше за все, це не так.

На кадрах видно, що люди крутять у руках якийсь блок керування, а також зазначають, що він дуже легкий.

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

Користувачі мережі своєю чергою відзначили, що модуль ніяк із "шахедами" не пов’язаний.

У мережі не згодні

Варто зазначити, що БПЛА типу "Шахед" заздалегідь програмуються для руху по заданому маршруту, а тому ставити на борт систему управління з ручними перемикачами не має сенсу. До того ж цікавим є те, що написи на пульті виконані англійською мовою.

При ближчому розгляді можна помітити кнопку Starter і кілька тумблерів з написами BAT (батарея) і BRK (гальма/блокування), що може говорити про те, що це елемент наземної пускової установки. Крім того, можна бачити лампочки CB1 та 2 (Circuit Breaker – автоматичні вимикачі) та стандартний COM-порт для підключення зовнішнього обладнання, наприклад, контролера. Великий роз'єм ліворуч із зеленим штирем швидше за все є місцем підключення зовнішнього джерела живлення.

Тобто можна припустити, що це не деталь від "шахеда", а елемент платформи запуску дронів, а отже, "втратила" його українська армія. Втім, за помітною деформацією на передній панелі можна дійти висновку, що пристрій перебуває у неробочому стані.

Блок крупним планом

Як повідомлялося раніше, російські дрони часто падають над Дніпром, після чого перебігом їх може винести на зовсім несподівані місця. Наприклад, нещодавно в районі Києва бачили як російська "Гербера" намагалася вдати, що вона кораблик.