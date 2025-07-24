Укр

"Суровое одесское детство". Дети превратили обломок "шахеда" в игрушку (видео)

Автор
Елена Руденко
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Обломки вражеских дронов становятся "аттракционом" для маленьких украинцев
Обломки вражеских дронов становятся "аттракционом" для маленьких украинцев. Фото Коллаж "Телеграф"

Где парень нашел крыло вражеского БПЛА, осталось за кадром

В Одессе дети играют обломками российских "шахедов", которыми РФ бьет по городу. На камеру попал мальчик лет 10, пытавшийся "проехаться" по асфальту на крыле беспилотника.

Видео курьезного момента опубликовано в Telegram-канале "Х**вая Одесса". Его подписали "Суровое одесское детство".

Мальчик сел сверху на отломанное крыло беспилотника и попытался прокатиться по влажному асфальту. Это сняла на видео оказавшаяся рядом женщина.

"Украинские дети, играют "шахедами", — прокомментировала она сквозь смех происходящее.

Однако мальчик попросил не снимать. В результате он выставил обломок "шахеда" перед собой, закрыв им лицо.

Женщину очень насмешила "игрушка" мальчика. Если вдуматься, то смешного в этом мало — из-за России украинские дети живут в реалиях войны. Однако одна из "суперсил" украинцев — видеть смешное даже тогда, когда жизнь подбрасывает тяжелые испытания.

Отметим, игры с обломками дронов и ракет, которые Россия сбрасывает на мирные украинские города, очень опасны. Родители должны объяснять детям, что трогать их нельзя, не стоит даже приближаться. При обнаружении чего-то подобного сразу нужно звать взрослых.

"Будет что вспомнить", — пишут в сети

На видео отреагировали комментаторы. Пишут, что будет что рассказать внукам. Некоторые попытались "монетизировать" вопрос.

"Зато прикиньте, как перед внуками сможем вы**ываться", "Наши бабушки дети войны, наши дети также дети войны…", "А потом через лет 20/30 то как память будет и продать за безумные деньги", "Это крыло на аукционе стоило бы долларов 500", — пишут в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал о развлечениях детей на Полтавщине, развеселивших сеть. Они развлекались без гаджетов.

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#Одесса #Дети #Беспилотник #Видео