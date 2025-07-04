Опасный "гость" проплыл по Днепру в Киеве: в сети вирусится видео

К таким "жителям" реки лучше не приближаться

В ночь на пятницу, 4 июля, российская армия в очередной раз нанесла массированный и комбинированный удар ударными беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами по Киеву. В результате удара погиб один человек, более двадцати – получили ранения.

Уже днем, в водах Днепра заметили нового опасного "жителя" – дрон, окрашенный в черный цвет, проплывал водой недалеко от берега. Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

В комментариях заметили: вероятнее всего, это – не "шахед", а "гербера" – дрон-имитатор, фактически – российская копия иранских беспилотников, однако гораздо проще технологически.

Комментарии под постом о дроне

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко еще во время обстрела и объявленной опасности применения врагом ударных дронов подчеркнул: это оружие нельзя брать в руки.

"Пожалуйста, не берите в руки, не несите домой ни обломки, ни целые БпЛА. Это может быть опасно! О таких находках сразу сообщайте на линию 102!", – дописал Ткаченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина входит в новую фазу войны, связанную с масштабным использованием автономных ударных дронов. В отличие от "Шахедов" и били по заданным координатам ракет, теперь угрозу составляют дроны, способные самостоятельно обнаруживать и атаковать людей в городах.