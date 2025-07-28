Яркую исчезающую в Европе ящерицу видели в украинском заповеднике (фото)

Ящерица прыткая не только украшает ландшафты Подолья своим присутствием — она выполняет важную экологическую функцию, регулируя численность насекомых и беспозвоночных.

Среди жителей украинских лесов, степей и луговых полян особенное место занимает небольшой, но чрезвычайно ловкий хищник — ящерица прыткая. Этот представитель семьи настоящих ящериц поражает своей молниеносной реакцией и способностью мгновенно исчезать из виду при малейшей угрозе.

Недавнее подтверждение присутствия ящерицы прыткой в природном заповеднике "Медоборы" в Тернопольской области стало очередным доказательством уникального биоразнообразия этой охранной территории. Фиксация вида внутри заповедника открывает новые возможности для изучения поведения и экологии этих рептилий в условиях сохраненной природной среды.

Ящерица прыткая считается исчезающим видом и находится под охраной во многих странах Западной Европы. Основными угрозами ее существования являются сокращение природных сред обитания через урбанизацию, интенсивное сельское хозяйство, фрагментация ареала, а также изменение ландшафтов и развитие туризма. Ее численность существенно уменьшается в северо-западных частях ареала, в частности, в Великобритании, Скандинавии и Северной Германии. Ящерица занесена в Красную книгу многих европейских стран и находится под охраной законодательства Евросоюза и международных конвенций.

Распространение в Украине и Восточной Европе

В отличие от Западной Европы, в Восточной Европе и Украине ящерица прыткая является довольно распространенным видом и не считается исчезающим. В Украине она представлена несколькими подвидами и встречается в разных биотопах — лугах, степях, опушках, на огородах и даже в городских парках. В природном заповеднике "Медоборы" на Тернопольщине этот вид сейчас является обычным и полностью интегрированным в природную экосистему.

Ящерица быстро, фото: Надежда Пророчек

Адаптации и поведение

Ящерица может бежать со скоростью до 3 м/с, что помогает ей эффективно избегать хищников. В случае опасности она также может сбросить хвост, который еще некоторое время движется, отвлекая врага и давая ящерице время спрятаться. Новый хвост отрастает со временем.

Ящерица быстро, фото: Надежда Пророчек

Окрас быстрой ящерицы варьируется: самцы обычно имеют ярко-зеленую окраску, тогда как самки – более коричневые тона. Молодые особи отличаются серо-бурым цветом с беловатыми пятнышками, что помогает им оставаться незаметными.

Ящерица быстрая, самка

Ящерица прыткая питается преимущественно насекомыми и пауками. Она может также потреблять мелких беспозвоночных, личинок насекомых, а иногда даже яйца и детенышей других ящериц, если очень проголодается.

Важность охраны вида

Несмотря на распространенность в Украине, охрана быстрый ящерицы важна для сохранения биоразнообразия и поддержания баланса в экосистемах, ведь этот вид контролирует популяции многих вредных насекомых. Помните, что для Западной Европы это исчезающий вид, и бережное отношение к природным средам обитания ящерицы должно быть приоритетом также и в других странах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зеленая ящерица (Lacerta viridis) — теперь один из самых редких и уязвимых видов Украины, который находится под угрозой исчезновения. А она приносит пользу сельскому и лесному хозяйству, уничтожая насекомых-вредителей.