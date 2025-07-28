Яскраву ящірку, що зникає в Європі, бачили в українському заповіднику (фото)

Ящірка прудка не лише прикрашає ландшафти Поділля своєю присутністю — вона виконує важливу екологічну функцію, регулюючи чисельність комах та безхребетних

Серед мешканців українських лісів, степів та лучних галявин особливе місце займає невеликий, але надзвичайно спритний хижак — ящірка прудка. Цей представник родини справжніх ящірок вражає своєю блискавичною реакцією та здатністю миттєво зникати з поля зору при найменшій загрозі.

Нещодавнє підтвердження присутності ящірки прудкої у природному заповіднику "Медобори" на Тернопільщині стало черговим доказом унікального біорізноманіття цієї охоронної території. Фіксація виду в межах заповідника відкриває нові можливості для вивчення поведінки та екології цих рептилій в умовах збереженого природного середовища.

Ящірка прудка вважається зникаючим видом і перебуває під охороною у багатьох країнах Західної Європи. Основними загрозами для її існування є скорочення природних середовищ існування через урбанізацію, інтенсивне сільське господарство, фрагментація ареалу, а також зміна ландшафтів і розвиток туризму. Її чисельність суттєво зменшується в північно-західних частинах ареалу, зокрема у Великобританії, Скандинавії та Північній Німеччині. Ящірка занесена до Червоної книги багатьох європейських країн і перебуває під охороною законодавства Євросоюзу та міжнародних конвенцій.

Поширення в Україні та Східній Європі

На відміну від Західної Європи, у Східній Європі та Україні ящірка прудка є доволі поширеним видом і не вважається зникаючим. В Україні вона представлена декількома підвидами і зустрічається у різних біотопах — луках, степах, узліссях, на городах і навіть у міських парках. У природному заповіднику "Медобори" на Тернопільщині цей вид наразі є звичайним і повністю інтегрованим у природну екосистему.

Ящірка прудка, фото: Надія Пророчок

Адаптації та поведінка

Ящірка може бігти зі швидкістю до 3 м/с, що допомагає їй ефективно уникати хижаків. У разі небезпеки вона також може скинути хвіст, який ще деякий час рухається, відволікаючи ворога і даючи ящірці час сховатися. Новий хвіст відростає з часом.

Ящірка прудка, фото: Надія Пророчок

Забарвлення прудкої ящірки варіюється: самці зазвичай мають яскраво-зелене забарвлення, тоді як самки – коричневіші тони. Молоді особини відзначаються сіро-бурим кольором із білуватими цятками, що допомагає їм залишатися непомітними.

Ящірка прудка, самка

Ящірка прудка харчується переважно комахами та павуками. Вона може також споживати дрібних безхребетних, личинок комах, а іноді навіть яйця та дитинчат інших ящірок, якщо дуже зголодніє.

Важливість охорони виду

Попри поширеність в Україні, охорона ящірки прудкої важлива для збереження біорізноманіття та підтримки балансу в екосистемах, адже цей вид контролює популяції багатьох шкідливих комах. Пам’ятаймо, що для Західної Європи це зникомий вид, і дбайливе ставлення до природних середовищ існування ящірки має бути пріоритетом також і в інших країнах.

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