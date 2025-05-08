"США выйдут из переговоров, если…": Вэнс озвучил неожиданную черту для Кремля

Следующим шагом США будет попытка свести Украину и РФ к переговорам

США не хотят распада Украины и не согласятся на то, чтобы России отдали территории, которые она еще не оккупировала. Именно это одно из требований первоначального мирного плана, который Россия представила для Соединенных Штатов.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя возможность мирных переговоров по завершению войны. Вместе с тем он назвал прогрессом сам факт, что россияне вообще предложили этот мирный план.

"Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной. Россия не может ожидать, что ей отдадут территорию, которую она еще не завоевала", — отметил Вэнс.

Вэнс признал, что Вашингтон поддерживает начало переговорного процесса, назвав войну "абсурдной" и уже унесшей слишком много жизней с обеих сторон. При этом он подчеркнул: "Мы будем продолжать разговоры. США выйдут из переговоров по Украине, если Россия не будет вести их добросовестно".

По словам Вэнса, американская администрация ожидает готовности России и Украины согласиться хотя бы на базовые принципы диалога. "Это очень важно, потому что обе стороны дают нам свои предложения, но между ними остается большая пропасть. Следующий шаг — попытаться ее преодолеть", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что если боевые действия завершатся фиксацией нынешней линии фронта, это потенциально усложнит процесс вступления Украины в Европейский Союз. Несмотря на это, согласно официальным оценкам, у Киева есть шанс достичь членства в ЕС уже до конца этого десятилетия.