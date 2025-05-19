Глухой угол и предел терпения США: Венс сделал тревожное заявление о переговорах

В США снова намекнули на возможный выход из переговорного процесса

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по войне в Украине оказались в тупике. По его словам, российский президент Владимир Путин "похоже, не знает, как выйти из войны".

Слова американского чиновника передает издание ClashReport. Вэнс также подчеркнул, что если Россия не продемонстрирует готовность к диалогу, то Соединенные Штаты "в конце концов должны сказать, что это не наша война".

Из-за того, что Штаты уверены в отсутствии прогресса в ходе мирного урегулирования российской агрессии, Дональд Трамп планирует поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая. Также он заверил, что готов к личной встрече с ним.

После этого разговора у него также плановый звонок к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В Белом Доме также заверили, что по итогам этих разговоров Дональд Трамп сделает публичные заявления.

Кроме того, пресс-служба американского президента уверяет, что санкции, которые могут ввести против России в случае провала мирных переговоров, уже находятся на столе. Речь идет, в частности, и о вторичных способах воздействия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что первые танки M1A1 Abrams, которые Австралия решила передать Украине, уже направляются в пункт назначения. Их поставки были задержаны из-за позиции США, ведь танки являются американским производством. В Вашингтоне остаются недовольны решением Канберры передать Киеву 49 боевых машин.