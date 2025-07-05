В честь известного певца? В Тернопольской области есть село с необычным названием (фото)

Это село существует многие сотни лет

В Украине есть множество населенных пунктов, которые могут удивить своим названием. Например, в Тернопольской области есть село Бобулинцы, которые вызывают стойкую ассоциацию с именем певца Иво Бобула. Хотя в большинстве случаев, эта аналогия проводится в шутку, однако не исключено, что правда может быть совсем рядом.

Само село находится в Чортковском районе и его населяют около 500 человек. Хотя на первый взгляд оно может показаться весьма непримечательным, однако первое его упоминание датировано 1375 годом. То есть, оно примерно в 2,5 раза старше США.

В 1375 году польский князь Володислав Опольский передал село одному из местных представителей знати. В документе, которые свидетельствует об этом, само село упоминается как Бибил. Следующее упоминание касается уже 1650 года, когда известный французский картограф Гийом Боплан нанес его на карту под названием Бобоул. В этот период возле села также находился каменный замок.

Бобулинцы на карте

Что касается происхождения названия, то тут версий огромное количество. Одна из наиболее популярных говорит, что это каким-то образом связано с бубликами и оладушками (млинці), хотя выглядит она как более новая адаптация. Другая версия гласит, что в этом селе в древности жители имели привычку обсаживать дома бобами, что было не очень характерно для соседних поселений. Тамошние жители якобы говорили, что в Бобулинцах были "бобовые улицы", что и привело к появлению современного названия.

Рисунок села из книги "Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej"

Что касается с ассоциацией с фамилией Бобул, то она имеет румынское происхождение от слова "бобы" и указывала на человека, который с этими бобами как-то связан. Учитывая, что село находится относительно недалеко от Румынии и от земель традиционно населенных влахами (группой народов, к которым принадлежат румыны и молдаване) то нельзя исключать, что у них общие корни.

Бобулинцы в настоящее время

Можно также вспомнить, что в те далекие времена во время записи имен латиницей весьма часто допускались замены "v" на "b" или "i" на "u". Поэтому некий основатель села Василий или Бенедикт в уменьшительно-ласкательной форме стал записан, как Bibil, Biboi или Bibin. А дальше свое дело сделало время и изменения в языке живущих там людей.

Михайловская церковь в Бобулинцах

Стоит отметить, что это не самое странное название населенного пункта в Украине. Например, в Одесской области есть свой Китай.