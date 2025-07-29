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Основали козаки или половцы? Какую тайну скрывает название Харькова

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Почему Харьков имеет такое название Новость обновлена 29 июля 2025, 09:32
Почему Харьков имеет такое название. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот город называют первой столицей Украины

Харьков – один из самых красивых городов Украины, который когда-то был даже столицей. Харьков стал символом мужества и стойкости, ведь россияне почти ежедневно атакуют его. Однако достаточно мало людей знают происхождение названия города, а оно окутано догадками и легендами.

"Телеграф" расскажет, почему Харьков имеет такое название и какие легенды с этим связаны. Заметим, что в свое время город стал рекордсменом по рекордам.

Единого мнения относительно происхождения названия Харькова нет. Многие историки до сих пор спорят и поддерживают разные версии. Однако известно, что Харьков был основан в 1654 году, хотя первое письменное упоминание о городе было в 1656 году.

Харьков
Харьков

Почему Харьков имеет такое название

Название половецкой столицы Шарукань

По одной из теорий название Харьков – трансформированное название города Шарукань (Харукань), который когда-то был половецкой столицей и находился в районе Чугуева около Северского Донца, в 20 километрах от современного Харькова. Известно, что в 1111 г. его захватил Владимир Мономах. Однако за этимологию самого названия Шарукань связывают с протекающей на этой территории рекой Харьков.

Харьков
Харьков

Название одноименной реки

В одном из документов утверждается, что в 1654 г. на территории современного Харькова появилось поселение "правобережцев" между реками Лопань и Харьков. Многие историки сходятся во мнении, что из названия реки образовалось и название поселения. Известно, что первое упоминание о Харькове датируется 1656 — в царском указе Чугуевском воеводе Сухотину о строительстве Харьковских укреплений.

Легенда о Харькове

Эта версия воспринимается учёными как легенда. Согласно которой Харьков основал казак по имени Харько. Он якобы привел первое поселение на территорию Дикого поля, в честь которого впоследствии и назвали город. За другой – Харько известен как пчеловод, который основал свой хутор, дал ему свое имя и принимал к себе людей на работу.

Несмотря на отсутствие какого-либо подтверждения этой теории, казак Харько изображен на памятнике "Основателя Харькова".

Казак Харько изображен на памятнике Основателя Харькова
Казак Харько изображен на памятнике "Основателя Харькова"

Харьков основали предки писателя Григория Квитки-Основьяненко

Начало этой версии положило произведение Квитки-Основьяненко "Основание Харькова". В нем он доказывал, что город возник благодаря его деду Андрею Квитке, прибывшему из Киева в "Дикое поле" и поселившемуся неподалеку Чугуевского воеводства, на месте уничтоженного половецкого города Шарукань. Пращур Григория якобы построил на этих землях усадьбу и назвал ее Основой. Постепенно вокруг нее начал разрастаться хутор, впоследствии превратившийся в город.

Интересные факты о Харькове

  • Харьков самый большой город в мире, расположенный на 50-й параллели — невидимой географической линии, простирающейся через весь земной шар.
  • Харьков стал рекордсменом по рекордам. В 2018 году Харьков получил награду как город, в котором зарегистрировано больше всего рекордов за год.
  • Харьковское метро второе по размерам в Украине после киевского.
  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина — крупнейший университет в Украине.
  • В Харькове печатается более 65 разных газет и журналов.
  • "Первая столица" Украины Харьков, однако на самом деле он был первой столицей Украинской РСР.

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#История #Харьков #Название #Происхождение