Основали козаки или половцы? Какую тайну скрывает название Харькова

Этот город называют первой столицей Украины

Харьков – один из самых красивых городов Украины, который когда-то был даже столицей. Харьков стал символом мужества и стойкости, ведь россияне почти ежедневно атакуют его. Однако достаточно мало людей знают происхождение названия города, а оно окутано догадками и легендами.

"Телеграф" расскажет, почему Харьков имеет такое название и какие легенды с этим связаны. Заметим, что в свое время город стал рекордсменом по рекордам.

Единого мнения относительно происхождения названия Харькова нет. Многие историки до сих пор спорят и поддерживают разные версии. Однако известно, что Харьков был основан в 1654 году, хотя первое письменное упоминание о городе было в 1656 году.

Харьков

Почему Харьков имеет такое название

Название половецкой столицы Шарукань

По одной из теорий название Харьков – трансформированное название города Шарукань (Харукань), который когда-то был половецкой столицей и находился в районе Чугуева около Северского Донца, в 20 километрах от современного Харькова. Известно, что в 1111 г. его захватил Владимир Мономах. Однако за этимологию самого названия Шарукань связывают с протекающей на этой территории рекой Харьков.

Харьков

Название одноименной реки

В одном из документов утверждается, что в 1654 г. на территории современного Харькова появилось поселение "правобережцев" между реками Лопань и Харьков. Многие историки сходятся во мнении, что из названия реки образовалось и название поселения. Известно, что первое упоминание о Харькове датируется 1656 — в царском указе Чугуевском воеводе Сухотину о строительстве Харьковских укреплений.

Легенда о Харькове

Эта версия воспринимается учёными как легенда. Согласно которой Харьков основал казак по имени Харько. Он якобы привел первое поселение на территорию Дикого поля, в честь которого впоследствии и назвали город. За другой – Харько известен как пчеловод, который основал свой хутор, дал ему свое имя и принимал к себе людей на работу.

Несмотря на отсутствие какого-либо подтверждения этой теории, казак Харько изображен на памятнике "Основателя Харькова".

Казак Харько изображен на памятнике "Основателя Харькова"

Харьков основали предки писателя Григория Квитки-Основьяненко

Начало этой версии положило произведение Квитки-Основьяненко "Основание Харькова". В нем он доказывал, что город возник благодаря его деду Андрею Квитке, прибывшему из Киева в "Дикое поле" и поселившемуся неподалеку Чугуевского воеводства, на месте уничтоженного половецкого города Шарукань. Пращур Григория якобы построил на этих землях усадьбу и назвал ее Основой. Постепенно вокруг нее начал разрастаться хутор, впоследствии превратившийся в город.

Интересные факты о Харькове

Харьков самый большой город в мире, расположенный на 50-й параллели — невидимой географической линии, простирающейся через весь земной шар.

Харьков стал рекордсменом по рекордам. В 2018 году Харьков получил награду как город, в котором зарегистрировано больше всего рекордов за год.

Харьковское метро второе по размерам в Украине после киевского.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина — крупнейший университет в Украине.

В Харькове печатается более 65 разных газет и журналов.

"Первая столица" Украины Харьков, однако на самом деле он был первой столицей Украинской РСР.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую тайну скрывает название Черкасс.