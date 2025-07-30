"Время прошло": Госдепартамент заверил в серьезности намерений Трампа в отношении России

В Госдепартаменте заверили, что Трамп очень серьезен

Кремль очень ошибочно интерпретировал ту "терпеливость", которую проявил к российскому режиму президент США Дональд Трамп. Но время российского правителя Владимира Путина для неправильных интерпретаций истекло. Теперь ему придется принимать решение или столкнуться с последствиями.

Об этом заявила во время брифинга спикер Государственного департамента США Темми Брюс. Она напомнила, что Трамп сначала пытался добром уговорить Кремль на прекращение войны в Украине.

"Он был терпеливым, и это, наверное, неверно восприняли некоторые люди. Поэтому я думаю, что время для неправильных интерпретаций прошло", — сказала Брюс.

По словам спикера Госдепа, Трамп очень серьезен в своем намерении ввести санкции против России, а также вторичные санкции против тех, кто покупает российскую нефть. Американский президент имеет все полномочия для этого, поэтому к его заявлениям следует относиться серьезно.

"Определенные страны получают выгоду от покупки российской нефти. Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру", — резюмировала Брюс.

Напомним, еще 28 июля президент США анонсировал сокращение срока для России, установленное для завершения войны в Украине. Несмотря на это, в Кремле сразу отреагировали на новый ультиматум Дональда Трампа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что война продолжится.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Запад пересматривает стратегию сдерживания России: сейчас Кремлю присылают предупреждение вместо сиюминутных санкций. Главная цель — заставить Москву переосмыслить свою политику, пока последствия еще можно изменить.

При этом Трамп чем дальше, тем больше теряет терпение, которое он демонстрировал российскому правителю Владимиру Путину. Публично кремлевские чиновники высмеивают Трампа и его угрозы. Однако единственное, на что надеются в Кремле — что эмбарго на российскую нефть приведет к удорожанию во всем мире, что приведет к росту цен в самих США.