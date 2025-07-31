Россияне обстреляли Киев кассетными ракетами "Искандер-К": разрушен подъезд жилого дома (видео)

По данным мониторинга, оккупанты выпустили по столице от пяти до восьми ракет "Искандер-К"

Россияне уже второй раз за ночь атаковали Киев, на этот раз запустив крылатые ракеты "Искандер-К". В результате атаки повреждение жилой застройки в двух районах столицы, оккупанты в очередной раз ударили по мирному населению. Также россияне пытались атаковать Киев баллистическими ракетами, но даже не достигли Киевской области.

Об атаке россиян сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Враг коварно нанес ракетный удар после длительной тревоги. Последствия в Шевченковском и Святошинском районах. Жилищная застройка", — написал Ткаченко.

Кличко подтвердил, что медиков вызвали в два района города — Святошинский и Шевченковский. По его словам, в Шевченковском районе выбило окна в детском отделении медицинского учреждения. Что гораздо страшнее, в результате удара поврежден жилой многоэтажный дом.

"В результате атаки врага на столицу поврежден жилой дом в Святошинском районе. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.

По данным источников "Телеграфа", российская ракета в очередной раз уничтожила целый подъезд многоэтажки. По данным мониторинга, оккупанты выпустили по столице от пяти до восьми ракет "Искандер-К" с кассетными боеголовками, чтобы убить как можно больше гражданского населения. Пока не сообщалось о пострадавших в результате атаки врага.

Фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте российского теракта и сделал фото ликвидации последствий удара по жилой многоэтажке.

Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф" Последствия удара по Киеву 31 июля /Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что Киев в ночь на 31 июля подвергся массированной атаке ударных беспилотников россиян. В результате удара врага есть разрушения и повреждения жилья и инфраструктуры. По меньшей мере четыре человека пострадали. Кроме беспилотников, оккупанты ударили по Киеву крылатыми ракетами "Искандер-К".

Кроме обычных "традиционных" копий иранских Shahed-136, россияне применили против столицы копии иранских реактивных беспилотников Shahed-238. Атаку враг устроил в несколько волн, пытаясь взять столицу в кольцо. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.