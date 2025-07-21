Киев под массированной атакой БПЛА: в городе раздаются сильные взрывы, есть последствия

В одном из районов Киева вспыхнул пожар

Российские кафиры в ночь на 21 июля массированно атаковали беспилотниками не только Харьков, но и Киев. В результате атаки врага есть последствия, в частности произошло возгорание на крыше нежилого здания.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, о пострадавших в результате атаки оккупантов не сообщалось.

"В Дарницком районе в результате атаки произошло возгорание крыши нежилого здания. Детали устанавливаются", – говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, сейчас вблизи столицы находится до 25 БПЛА, примерно такое же количество уже уничтожено. Также до 40 дронов из разных областей улетают в сторону Киева. Отражение атаки вражеских беспилотников в столице продолжается. Корреспонденты "Телеграфа" и фотограф Ян Доброносов сообщили о сильных взрывах в Киеве. Последний заснял видео, на котором хорошо слышны звуки атаки дронов на город.

Напомним, в ночь на пятницу, 18 июля в Запорожье раздались взрывы. Россияне атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью "шахедами". В результате атаки россиян на Степногорскую общину погиб 64-летний мужчина. Ночью враг ударил КАБ по жилой застройке. Возник пожар в нескольких многоэтажных домах.

Напомним, в ночь на 17 июля россияне нанесли удар по Днепру, город за раз атаковали около десятка российских беспилотников. В результате атаки на Днепр погиб один человек, еще 5 пострадали, трое из них — в тяжелом состоянии. В городе возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 16 июля, российская армия в очередной раз произвела массированный ракетно-дроновый обстрел украинских городов. По данным Воздушных сил ВСУ, всего с территории России и оккупированных регионов Украины было выпущено 400 дронов – 225 из них – "шахеды", остальные – беспилотники-имитаторы.