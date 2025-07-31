Обычный черкасский судья за год купил авто и машину за 4,5 млн: сколько же он зарабатывает

Помимо новых покупок судья задекларировал криптовалюту

Судья Хозяйственного суда Черкасской области Андриан Гладун в прошлом году обзавелся новой квартирой и машиной. А его зарплата при этом составила более полутора миллиона гривен.

Информация об этом была опубликована в декларации судьи за 2024 год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе членов его семьи.

Во владении Гладуна есть квартира в Киеве, которую он купил в 2015 году за 999 216 гривен. В 2024 году он приобрел квартиру в Черкассах за 2 570 400 гривен. При этом еще одну в Черкассах он арендует.

Каким имуществом владеет судья Гладун. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств отмечено, что в прошлом году судья купил автомобиль BMW 320i xDrive 2022 года выпуска за 2 011 486 гривен. Его жена владеет Jaguar I-Pace 2019 выпуска, который она приобрела в 2021 году за 1 667 800 грн.

Какая машина у судьи Гладуна. Фото: скриншот декларации

Судья также задекларировал криптовалюту.

Судья Андрин Гладун задекларировал криптовалюту

Судья Андрин Гладун задекларировал криптовалюту

Судья Андрин Гладун задекларировал криптовалюту

Заработная плата Гладуна составила 1 077 258 гривен. Еще 118 337 гривен он получил в качестве процентов в одном банке и 769 грн — в другом. Его доходы от отчуждения движимого имущества составил 1 740 600 грн, 97 2031 грн и 120 000 грн. Его супруга получила 1 230 000 гривен от отчуждения недвижимого имущества.

Сколько заработал за 2024 судья Андриан Гладун. Фото: скриншот декларации

Наличными у судьи есть сбережения в размере 223 738 гривен и 3 000 долларов. А у его супруги — 1 340 000 гривен. На банковских счетах Гладун хранит 1 495 314 гривен, а его жена — 59 гривен.

Сколько сбережений у Андриана Гладуна. Фото: скриншот декларации

Что известно про судью

В 2008 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "Правоведение".

В августе 2021 года был назначен судьей Хозяйственного суда Черкасской области.

Андриан Гладун. Фото: "Адвокати України"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что львовский судья Андрей Гулик удивил цифрами в декларации.