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Обычный черкасский судья за год купил авто и машину за 4,5 млн: сколько же он зарабатывает

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Сколько за 2024 заработал Андриан Гладун Новость обновлена 31 июля 2025, 13:09
Сколько за 2024 заработал Андриан Гладун. Фото Коллаж "Телеграфа"

Помимо новых покупок судья задекларировал криптовалюту

Судья Хозяйственного суда Черкасской области Андриан Гладун в прошлом году обзавелся новой квартирой и машиной. А его зарплата при этом составила более полутора миллиона гривен.

Информация об этом была опубликована в декларации судьи за 2024 год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе членов его семьи.

Во владении Гладуна есть квартира в Киеве, которую он купил в 2015 году за 999 216 гривен. В 2024 году он приобрел квартиру в Черкассах за 2 570 400 гривен. При этом еще одну в Черкассах он арендует.

Чем владеет судья Андриан Гладун
Каким имуществом владеет судья Гладун. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств отмечено, что в прошлом году судья купил автомобиль BMW 320i xDrive 2022 года выпуска за 2 011 486 гривен. Его жена владеет Jaguar I-Pace 2019 выпуска, который она приобрела в 2021 году за 1 667 800 грн.

Какой машиной владеет судья Андриан Гладун
Какая машина у судьи Гладуна. Фото: скриншот декларации

Судья также задекларировал криптовалюту.

Судья Андрин Гладун задекларировал криптовалюту
Судья Андрин Гладун задекларировал криптовалюту
Судья Андрин Гладун задекларировал криптовалюту
Судья Андрин Гладун задекларировал криптовалюту
Судья Андрин Гладун задекларировал криптовалюту
Судья Андрин Гладун задекларировал криптовалюту

Заработная плата Гладуна составила 1 077 258 гривен. Еще 118 337 гривен он получил в качестве процентов в одном банке и 769 грн — в другом. Его доходы от отчуждения движимого имущества составил 1 740 600 грн, 97 2031 грн и 120 000 грн. Его супруга получила 1 230 000 гривен от отчуждения недвижимого имущества.

Какая зарплата у Андриана Гладуна
Сколько заработал за 2024 судья Андриан Гладун. Фото: скриншот декларации

Наличными у судьи есть сбережения в размере 223 738 гривен и 3 000 долларов. А у его супруги — 1 340 000 гривен. На банковских счетах Гладун хранит 1 495 314 гривен, а его жена — 59 гривен.

Сколько денег хранит Андриан Гладун
Сколько сбережений у Андриана Гладуна. Фото: скриншот декларации

Что известно про судью

В 2008 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "Правоведение".

В августе 2021 года был назначен судьей Хозяйственного суда Черкасской области.

Как выглядит Андриан Гладун
Андриан Гладун. Фото: "Адвокати України"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что львовский судья Андрей Гулик удивил цифрами в декларации.

Теги:
#Судья #Зарплата #Черкассы #Доходы #Декларация