Четыре зарплаты и люксовое авто: львовский судья удивил цифрами в декларации

"Под матрасом" судья хранит десятки тысяч долларов и евро

Судья Львовского окружного административного суда Андрей Гулик в 2024 году приобрел дорогой автомобиль. А его заработная плата перевалила за 1,5 млн гривен.

Об этом стало известно из последней декларации судьи. Он подал ее в марте 2025 года за прошлый год.

В документе отмечено, что Гулик имеет часть квартиры во Львове. Другой недвижимости у него нет.

Чем владеет судья Андрей Гулик. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что в 2024 году судья купил автомобиль Audi Q7 2016 года выпуска. Стоимость этой машины — 1 540 000 гривен.

Судья Андрей Гулик купил автомобиль в 2024 году. Фото: скриншот декларации

Заработная плата составила 1 620 049 гривен. Еще одну зарплату в размере 51 797 грн он получил во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого. Доход от занятия научной деятельностью составил 31 901 грн. Еще 16 524 гривен он получил в качестве заработной платы в Национальном университете "Львовская политехника".

Сколько зарабатывает судья Андрей Гулик. Фото: скриншот декларации

Наличными судья хранит 54 500 долларов, 36 000 евро и 100 000 гривен. На банковских счетах он хранит 9 012 гривен.

Сколько денег хранит судья Андрей Гулик. Фото: скриншот декларации

Андрей Гулик — что о нем известно

В2003 году он получил лицензию адвоката, а в 2008 году стал судьей Львовского окружного административного суда.

Отец судьи — Гулик Григорий Степанович, с 2002 по 2012 год был председателем Хозяйственного суда Львовской области.

Судья Андрей Гулик

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Юрий Первушин в 2024 году приобрел дорогой автомобиль и получил заработную плату более миллиона гривен. Что интересного есть в его декларации.