Рада проголосовала за новый закон о НАБУ и САП: что известно (обновлено)

Ради голосования депутатам пришлось выйти из каникул

Закон №13533 о возвращении независимости НАБУ и САП рассмотрела Верховная Рада Украины. Заседание парламента началось в 12:00. На этот раз его будут транслировать не только отдельные народные избранники, но и телеканал "Рада", впервые с начала полномасштабного вторжения.

"Телеграф" следит за ходом голосования. Первый законопроект в повестке дня на рассмотрении – именно "президентский" №13533.

Как проходило голосование

13:28 Руслан Стефанчук подписал только что принятый закон №13533. Дальше документ будет ждать подпись от президента Владимира Зеленского.

13:26 Реакция митингующих под Радой на голосование за законопроект о независимости НАБУ и САП. Видео: УНИАН

13:24 Народный депутат Ярослав Железняк просит изъятие Безуглой из заседания. Он аргументирует это тем, что чиновник мешала депутатам во время выступлений.

13:17 Верховная Рада Украины проголосовала "за" законопроект №13533. "За" — 330, "против" — 0, "воздержались" — 0, "не голосовали" — 9.

Голосование Верховной Рады

Результаты голосования по фракциям

Во время рассмотрения президентского законопроекта о возвращении полномочий НАБУ и САП в Верховной Раде 31 июля произошла потасовка, громкие заявления и жесткая критика в адрес Владимира Зеленского. Это заседание впервые с начала полномасштабной войны транслируется вживую на всех официальных платформах.

С трибуны парламента бывший спикер Дмитрий Разумков обратился к коллегам с эмоциональной речью, требуя озвучить фамилии тех, кто отдавал приказы голосовать за скандальный законопроект.

"Вам не надоело есть фекалии?", — заявил Разумков, намекая на политическое унижение, которое, по его словам, заставляют терпеть депутатов.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также выступила против президентской инициативы, заявив, что ее фракция будет голосовать только за альтернативный законопроект, поданный самой Тимошенко. Она также отметила, что не верит в прекращение западного финансирования в случае провала президентского проекта.

Резко высказался и нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, обвинивший президента в установлении диктатуры.

"Ким Чен Зе пытается строить здесь диктатуру. Это — "Зе Энд" для президента. Забудьте о втором сроке", — заявил Гончаренко.

12:39 Депутаты уже устроили драку — во время рассмотрения законопроекта о восстановлении полномочий НАБУ подрались "слуги народа" Неклюдов и Касай.

12:25 Депутат Костюк с трибуны Верховной Рады заявил, что выходит из фракции "Слуга народа".

"(Костюк – ред.) говорит, что их заставляли голосовать, угрожали и говорили что "будет как с Шабуниным", — добавляет Железняк.

Закон №12414 – о чём он был и как голосовали избранники

Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414, который мог ограничить полномочия независимых антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Вечером того же дня закон подписал президент Владимир Зеленский.

Документ предусматривает изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно особенностей досудебного расследования правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения. Законопроект был зарегистрирован в январе 2025 года по инициативе народных депутатов Максима Павлюка, Вячеслава Мидяника, Александра Бакумова и Сергея Минько.

За принятие законопроекта проголосовали 263 депутата. Больше всего голосов дала фракция "Слуга народа" — 185. Поддержку также выразили:

"Платформа за жизнь и мир" — 18 голосов;

голосов; "Доверие" — 17 ;

; "Батькивщина" — 15 ;

; "За будущее" — 10 ;

; "Восстановление Украины" — 9 ;

; "Европейская солидарность" — 3 ;

; "Голос" — 1 ;

; внефракционные депутаты — 5.

После этого закон был подписан президентом.

Что заставило президента подать новый законопроект

Подписание закона вызвало сильную волну недовольства среди гражданского общества: в городах Украины начались протесты, в частности, люди выходили на улицы в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Ивано-Франковске.

После этого Владимир Зеленский заявил, что внесёт в Верховную Раду новый законопроект, который должен гарантировать независимость антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП. Это произошло после волны критики, в том числе от европейских партнёров, относительно его решения подписать закон №12414, который фактически подчиняет эти структуры Офису генерального прокурора.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении 23 июля. По словам Зеленского, перед этим он провёл совещание с руководителями СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР и ОГП. Все стороны согласились разработать совместный план действий.

"Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни. Что говорят люди в социальных сетях, друг другу на улицах? Это всё не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что инициирует закон, который "исключит российское влияние или вмешательство в работу правоохранительных органов", а также обеспечит их реальную независимость.

О чём новый законопроект

Вечером 24 июля на сайте Верховной Рады появился текст нового законопроекта, который подал президент Владимир Зеленский после волны критики из-за подписания закона №12414. В документе говорится о сохранении независимости антикоррупционных органов и введении дополнительных проверок для правоохранителей.

Зеленский заявил, что документ базируется на "основных принципах независимости антикоррупционных органов" и учитывает общественные ожидания. В частности, он не предусматривает подчинения НАБУ и САП офису генпрокурора.

Также в законопроекте содержится норма о проверке на полиграфе сотрудников правоохранительных и антикоррупционных органов, имеющих родственников в России. По словам президента, таких лиц предлагают проверять раз в два года, чтобы избежать влияния со стороны государства-агрессора.

Отдельно президент прокомментировал норму о запрете неотложных обысков без суда, которая была в предыдущем законе и вызвала сопротивление в бизнес-среде. По его словам, эту норму решили убрать, поскольку она заблокировала работу всей правоохранительной системы.