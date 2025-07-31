Рада проголосувала за новий закон щодо НАБУ та САП: що відомо (оновлюється)

Заради голосування депутатам довелося вийти із канікул

Закон №13533 про повернення незалежності НАБУ та САП розглянула Верховна Рада України. Засідання парламенту почалося о 12:00. Цього разу його будуть транслювати не лише окремі народні обранці, а й телеканал "Рада", вперше з початку повномасштабного вторгнення.

"Телеграф" слідкує за перебігом голосування. Перший законопроєкт в порядку денному на розгляді – саме "президентський" №13533.

13:17 Верховна Рада України проголосувала "за" законопроєкт №13533. "За" — 330, "проти" — 0, "утримались" — 0, "не голосували" — 9.

Голосування Верховної Ради.

Результати голосування за фракціями

13:15 В парламенті закінчилися виступи представників фракцій — починається підготовка до голосування.

12:39 Депутати вже влаштували бійку — під час розгляду законопроєкту про відновлення повноважень НАБУ побилися "слуги народу" Неклюдов та Касай.

12:25 Депутат Костюк із трибуни Верховної Ради заявив, що виходить із фракції "Слуга народу".

"(Костюк — ред.) Говорить, що їх змушували голосувати, погрожували і говорили що "буде як з Шабуніним", — додає Железняк.

Закон №12414 – про що він був і як голосували обранці

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414, який міг обмежити повноваження незалежних антикорупційних органів – Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Увечері того ж дня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Документ передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану. Законопроект був зареєстрований у січні 2025 року з ініціативи народних депутатів Максима Павлюка, В’ячеслава Мідяника, Олександра Бакумова та Сергія Мінька.

За ухвалення законопроєкту проголосували 263 депутати. Найбільше голосів дала фракція "Слуга народу" — 185. Підтримку також висловили:

"Платформа за життя та світ" — 18 голосів;

голосів; "Довіра" — 17 ;

; "Батьківщина" — 15 ;

; "За майбутнє" — 10 ;

; "Відновлення України" — 9 ;

; "Європейська солідарність" — 3 ;

; "Голос" — 1 ;

; позафракційні депутати — 5.

Після цього закон було підписано президентом.

Що змусило президента подати новий законопроєкт

Підписання закону викликало сильну хвилю невдоволення серед громадянського суспільства: у містах України почалися протести, зокрема люди виходили на вулиці у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Івано-Франківську.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради новий законопроєкт, який має гарантувати незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП. Це сталося після хвилі критики, у тому числі від європейських партнерів щодо його рішення підписати закон №12414, який фактично підпорядковує ці структури Офісу генерального прокурора.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 23 липня. За словами Зеленського, перед цим він провів нараду з керівниками СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР та ОДП. Усі сторони погодились розробити спільний план дій.

"Звичайно, всі почули те, що говорять люди цими днями. Що говорять люди в соціальних мережах, один одному на вулицях? Це все не дарма. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано", — заявив президент.

Зеленський підкреслив, що ініціює закон, який "виключить російський вплив чи втручання у роботу правоохоронних органів", а також забезпечить їхню реальну незалежність.

Про що новий законопроєкт

Увечері 24 липня на сайті Верховної Ради з’явився текст нового законопроєкту, який подав президент Володимир Зеленський після хвилі критики через підписання закону №12414. У документі йдеться про збереження незалежності антикорупційних органів та запровадження додаткових перевірок для правоохоронців.

Зеленський заявив, що документ базується на "основних засадах незалежності антикорупційних органів" та враховує громадські очікування. Зокрема, він не передбачає підпорядкування НАБУ та САП офісу генпрокурора.

Також у законопроєкті міститься норма про перевірку на поліграфі співробітників правоохоронних та антикорупційних органів, які мають родичів у Росії. За словами президента, таких осіб пропонують перевіряти раз на два роки, щоб уникнути впливу держави-агресора.

Окремо президент прокоментував норму про заборону невідкладних обшуків без суду, яка була у попередньому законі та викликала опір у бізнес-середовищі. За його словами, цю норму вирішили усунути, оскільки вона заблокувала роботу всієї правоохоронної системи.