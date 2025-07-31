Нардеп вийшов зі "Слуги народу" через голосування, яке сам же й підтримав

У 2019 досить жорстко критикував Зеленського

У четвер, 31 липня, стало відомо, що один з депутатів партії "Слуга народу" виходить фракції у Верховній Раді. Йдеться про Дмитра Костюка.

Про це він сам повідомив під час засідання Ради. Цікаво, ще тиждень назад він проголосував за скандальний законопроєкт №12414.

Як зазначив сам Костюк, він прийняв рішення вийти з фракції "Слуга народу" через те, що партія проголосувала за скандальний закон щодо НАБУ та САП. Однак сам же нардеп також проголосував "За".

"Якщо у фракції такі лідери — це не моя фракція", — сказав Костюк з трибуни.

Голосував "За"

Що відомо про Костюка

Дмитро Костюк — український історик, журналіст-розслідувач, громадський діяч. Народний депутат України 9-го скликання, обраний від Новоград-Волинського округу №65. Член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, голова підкомітету з питань соціальної політики агропромислового комплексу, розвитку сільських територій, науки та освіти.

У 2019 році Костюк опублікував допис у Facebook, що кандидат в президенти України Володимир Зеленський не поважає ані закон, ані своїх виборців. Однак згодом він видалив його. Ба більше, пізніше став нардепом у партії "Слуга народу".

"Чим спричинений Зе-фанатизм? Зеленський зі старту своєї кампанії показав, що він не поважає ні закон (як-то агітація в день тиші), ні своїх виборців (ігнорування ефірів, все ще не виконав обіцяне і не оприлюднив команду, відсутність чіткого плану дій у випадку обрання, а скільки Зе-підписників досі чекають, коли їм зателефонують, щоб вступити в партію, якої по факту ще немає!?)" — писав журналіст.

Допис Костюка про Зеленського

У цьому дописі Костюк досить жорстко критикує Зеленського, хоча станом на 2025 ситуація протилежна. Тоді він казав, що президент хоче шоу, тому ігнорував запрошення на інтерв'ю тощо.

Допис Костюка про Зеленського

Що в декларації Костюка

За 2024 рік нардеп отримав 742 тис. 706 грн зарплати за роботу у Верховній Раді. Інших доходів Костюк не декларує, річний дохід його дружини – 12 тис. 273 грн: 1 953 грн від підприємницької діяльності, 10 тис. 320 грн допомога при народженні дитини.

Скільки заробив

Костюк також придбав Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2000 р.в. вартістю 100 тис. грн. Почав орендувати у Києві квартиру площею 91,3 кв.м. Цікаво, що з декларації зникла інформацію про оренду номера в київському готелі, який належить управлінню справами Апарату Верховної ради. І це при тому, що Костюк отримав від Верховної ради 232 тис. 050 грн компенсації за оренду житла у столиці.

Яку машину купив

Законопроєкт №12414

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414, який міг обмежити повноваження незалежних антикорупційних органів – Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Увечері того ж дня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Однак після хвилі протестів Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради новий законопроєкт, який має гарантувати незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається у Верховній Раді під час голосування за законопроєкт, який має відновити незалежність НАБУ та САП.