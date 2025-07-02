Грибные места на Львовщине: куда ехать за белыми грибами и лисичками, чтобы принести домой полную корзину

Все секреты успешного сбора и ТОП-места, где уже растут грибы

Июль на Львовщине – время открывать грибной сезон. После теплых дождей в лесах уже появляются первые маслята, лисички и даже белые грибы.

Лучшие места – это леса близ Сколе, Яворова, Трускавца и окрестности самого Львова. "Телеграф" расскажет, где именно искать грибы, когда ехать и что нужно знать о безопасности.

Где точно можно найти грибы

Окрестности Львова не разочаровывают. Брюховичи, Винники, Раковец – сюда легко добраться на автобусе. В Подрясном и Зиболках часто находят маслята и подберезовики. Новоселки и Красов тоже популярны – смешанные леса дают хороший урожай. В Малый Любин и Глинный ездят постоянные грибники, знающие секретные поляны.

Винниковский лесопарк

Грибной урожай во Львовской области

Яворовщина привлекает национальным парком. Вблизи деревень Майдан, Поляна, Помех растут разные виды грибов. Правда, здесь много людей, потому лучше ехать рано утром. Село Фийна славится лисичками, которые растут большими группами.

Село Фийна

Грибы на Яворовщине

Такие красавцы собраны в Ракитном, Яворовский район.

Еще урожай с Яворовщины

Сколевские Бескиды – настоящий рай для грибников. Села Оров, Тухля, Дубина славятся белыми грибами. Местные говорят, что здесь можно собрать полную корзину за пару часов, особенно после дождя. Леса вокруг Верхнего Синевидного и Гребенова тоже не подводят. Здесь растут не только белые, но и рыжики с подосиновиками.

Сколевские Бескиды

Трускавецкие леса богаты лисичками и белыми грибами. От Трускавца до Сходницы, Стебника — везде можно найти что-нибудь интересное. Плюс красивые пейзажи в подарок. Лихобора и Уличное тоже достойны внимания. Здесь растут маслята в сосновых насаждениях.

Сходница

Такое чудо нашли в Трускавецких лесах

Другие перспективные районы: Жидачевский район возле Монастырца, Каменка-Бугский возле Запитова. Самборские, Турковские и Старосамборские леса дают стабильный урожай. Червоноградщина, Стрыйщина, Дрогобыччина тоже достойны внимания, особенно после хорошего дождя.

Сбор в июле 2025 года в Стрыйском районе

Стрыйский район

Какие грибы когда искать

Июль-август: маслята, лисички, первые белые грибы. Маслята любят сосновые леса и моховые поляны. Появляются через 1-2 дня после дождя при температуре более 15 градусов. Лисички растут в смешанных лесах под соснами, березами, дубами. Они не червивы, что большой плюс. Белые грибы самые лучшие в светлых лесах без густой подстилки.

Август-сентябрь: подберезовики, подосиновики, рыжики. Подберезовики ищите у берез (что, конечно, и так понятно) в смешанных лесах. Подосиновики растут рядом с любыми лиственными деревьями. Рыжики любят молодые хвойные леса, особенно после теплого дождя.

Сентябрь-октябрь: опята, сыроежки, последние белые грибы. Опята растут большими колониями, часто на пнях и корнях деревьев. Сыроежки можно найти во влажном подлеске. В этот период белые грибы особенно ароматны и плотны.

Календарь грибника

Секреты опытных грибников

Лучшее время для сбора грибов – рано утром, с 6 до 9 часов. Грибы еще свежие, роса не высохла, да и людей меньше. Позже становится жарко, грибы увядают на солнце.

После дождя ждите 2-3 дня – тогда появляется больше грибов. Если была засуха, то лучше в лес не ходить — грибов будет мало, а те, что есть, могут быть токсичными.

Запоминайте свои места. Грибница живет на одном месте годами — поэтому, где нашли грибы в этом году, будут и в следующем. Опытные грибники имеют свои секретные точки, куда возвращаются каждый сезон.

Грибница живет на одном месте годами

Грибы выкручивайте, а не срезайте – так лучше для грибницы. Большие маслята лучше оставлять – они дают споры для будущего урожая.

Фаза луны тоже влияет. Когда луна молодая, подземные воды поднимаются выше, это питает грибницы. Полная луна и ниспадающая фаза – самое благоприятное время для сбора.

Безопасность – самое важное

Берите только знакомые грибы. Если сомневаетесь – не рискуйте. Бледная поганка может убить, а выглядит довольно неплохо. Сатанинский гриб похож на белый, но при разрезе синеет.

Бледная поганка

Сатанинский гриб и Белый гриб

Сатанинский гриб в разрезе

Не прикасайтесь к подозрительным грибам даже руками. Если прикоснулись к ядовитому грибу, все остальные из корзины лучше выбросить. Даже нож нужно тщательно помыть.

Не собирайте вблизи дорог и заводов — грибы впитывают всю мерзость из воздуха. Минимум 100 метров от трассы, иначе в грибах скапливаются тяжелые металлы.

Старые, червивые грибы тоже не берите. Они могут быть токсичными. В перезрелых грибах концентрация вредных веществ выше.

Детям до 12 лет грибы вообще не рекомендуют. Беременным и пожилым людям тоже лучше ограничить потребление.

После сбора грибы следует тщательно очистить и приготовить. Отварную воду обязательно сливайте – не пейте ее. При первых признаках отравления – тошнота, головокружение – немедленно к врачу.

Что говорит закон

За сбор грибов для себя штрафов нет. Можете спокойно ездить в лес с корзиной – закон это позволяет. Никто не наложит штраф, если вы с друзьями отправитесь собирать грибы для собственных нужд.

В национальных парках ситуация более сложная. В большинстве зон собирать грибы можно, но есть заповедные зоны, где это строго запрещено. Такие места обозначены специальными табличками.

А вот в природных заповедниках категорически запрещено. На Львовщине это заповедник "Расточье". Новый закон №9665 от октября 2024 увеличил штрафы: теперь за незаконный сбор в запрещенных зонах гражданам грозит от 425 до 850 гривен, должностным лицам — от 1700 до 5100 гривен. Раньше штрафы были символическими – 17-51 гривна.

Заповедник "Расточье"

Важно понимать: штрафы только за незаконный сбор. Заповедные территории обычно ограждены и обозначены предупредительными табличками. Если увидели такие знаки, лучше обходите стороной.

Промышленный сбор (продажа) требует лесного билета и специального разрешения. Иначе это уже коммерческая деятельность без лицензии.

Краснокнижных грибов не прикасайтесь вообще. За них штраф от 20 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. К таковым относятся горный яичник, гериций коралловидный и другие редкие виды.

Яичник горный

Гериций коралловидный

Что брать с собой

Плетеная корзина или ведро – в пакете грибы задохнутся. Нож для срезки. Удобная обувь, потому что придется много ходить. Длинные брюки и рубашка с рукавами — от клещей и царапин.

Воду и перекус – в лесу можно провести целый день. Телефон с полным зарядом на всякий случай. Репеллент от комаров и клещей.

Палку для разгребания листьев — под ними часто прячутся грибы. Небольшой фонарик – в густом лесу может быть темно даже днем.

Грибной сезон во Львовской области

Грибной сезон во Львовской области короткий, но щедрый. Главное — знать, где искать, когда ехать и как не отравиться. А остальное подскажет опыт. Помните: лес – это не только грибы, но и отдых для души.

Ранее "Телеграф писал о том, что не стоит покупать грибы из рук. Мы рассказывали, почему это может быть опасно".