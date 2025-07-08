Грибной бум на Прикарпатье: какие места выбрать для "тихой охоты" и как избежать штрафов

Лучшие места сбора в Ивано-Франковской области

Ивано-Франковская область стала грибной Меккой для любителей "тихой охоты" этого сезона. Уникальный горный климат создает идеальные условия для роста более 50 видов грибов – так что у вас есть все шансы принести домой полную корзину.

Самые популярные маршруты проходят через Косовский, Верховинский и Яремчанский районы, где традиционно собирают самые большие урожаи. "Телеграф" составил путеводитель по лучшим грибным местам Прикарпатья для начинающих и опытных собирателей.

Карпатские горы считаются одними из самых грибных регионов в стране. Уникальный горный климат и разнообразие лесных массивов создают идеальные условия для роста более 300 видов грибов, из которых около 50 являются съедобными.

Топ-локации для успешной "тихой охоты"

Надворнянский район остается одним из самых богатых грибными местами в области. Леса вокруг Делятина славятся стабильными урожаями белых грибов в течение всего сезона. Особенно популярны среди грибников леса у реки Прут и ее притоков.

Делятин на карте

"Грибы Прикарпатья", фото Igor Baliun

Верховинский район привлекает не только туристов, но и опытных грибников. В самом сердце Карпат, в Ивано-Франковской области находится небольшой поселок Верховина, где можно полюбоваться горными хребтами, скалами Довбуша и насладиться "тихой охотой".

Полонина Дуконя известна среди лесников как Чаханы – место на высоте более 1000 метров, куда стоит ехать грибникам со стажем.

Полонина Дуконя

Урожай этим летом

Такими должны быть настоящие грибы

Урожай 2025 года

Яремчанское направление включает леса вокруг Яремче, Татарова, Ворохты и Микуличина. Здешние леса — очень грибные, особенно район горной полонины Кукул, где можно найти белые грибы и подосиновики. Кривопольский перевал остается самой доступной для начинающих локацией – даже при дороге часто встречаются белые грибы.

Яремчанское направление

Яремче, конец июня

Косовщина и окрестности притоков Прута, Свечи, Черемоша регулярно дают хорошие урожаи. Село Космач и близлежащие лесные массивы привлекают грибников разнообразием видов – от лисичек до редкого "гордумана", который местные называют карпатским трюфелем.

Космач на карте

Урожай Косовщины

Косовский район

Сезонный календарь грибника

Грибной сезон на Прикарпатье растягивается с мая по октябрь, имея три основных волны активности.

Весенняя волна (конец мая – середина июня) характеризуется появлением первых шампиньонов и маслят в низменных лесах. В этот период урожаи небольшие, но для опытных грибников это возможность обнаружить редкие весенние виды.

Летняя волна (середина июля – конец августа) приносит наибольшее разнообразие. Лучшее время для сбора грибов в регионе — начиная с середины июля и заканчивая октябрем, а особенно жаркое и дождливое лето — еще дольше. В карпатских лесах появляются белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, боровики, грузди, рыжики и летние опята.

Осенняя волна (сентябрь-октябрь) традиционно самая богатая. После первых осенних дождей в горных районах массово появляются белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички и опята. Именно в этот период можно собрать самые большие корзины грибов.

Сезонный календарь грибника

Местные грибники советуют собирать урожай рано утром с 6 до 9 часов, когда грибы еще свежие и влажные от росы. Наилучший период наступает через 2-3 дня после дождя при температуре свыше 15 градусов.

Правила безопасности и грибной этики

Основные правила сбора грибов без вреда природе: не трогайте грибов, которые с собой брать не будете; не разрушайте грибницы, а если так случилось – прикопайте их землей; не собирайте грибов за раз больше, чем можно переработать.

Грибы нужно выкручивать, а не вырывать с корнями – это сохранит грибницу для будущих урожаев. Большие перезрелые маслята лучше оставлять – они дают споры для следующего поколения грибов.

Так выглядит грибница

Собирать можно только известные виды грибов, старые и червивые лучше отбрасывать сразу. В случае малейших сомнений гриб не стоит брать в корзину. Особенно осторожными нужно быть с мухоморами и бледными поганками, часто встречающимися на больших высотах рядом с белыми грибами.

Мухомор красный

Бледная поганка

Обязательно возьмите с собой средство от клещей, удобную обувь для длинных прогулок, воду, GPS или карту. Карпатские леса бывают густыми и запутанными, потому легко заблудиться без ориентиров.

Сбор грибов для собственных нужд в государственных, коммунальных и частных лесах бесплатный и не требует специальных разрешений. Это предполагается в статье 65-67 Лесного кодекса Украины.

Однако ситуация кардинально меняется в заповедных зонах. Штрафы за незаконный сбор в заповедниках составляют для граждан 425-850 гривен, для должностных лиц 1700-5100 гривен по новому закону №9665 от октября 2024 года.

В Ивано-Франковской области собирать грибы запрещено прежде всего в Карпатском национальном природном парке, который является первым национальным парком Украины, созданным в 1980 году. Парк охватывает территорию Яремчанского городского совета и Верховинского района и включает горные системы Черногоры и Горган.

Карпатский национальный природный парк

В области насчитывается более 450 природоохранных территорий, где сбор грибов может быть ограничен или полностью запрещен. Заповедные зоны обычно обозначены специальными табличками и ограждены.

Промышленный сбор на продажу требует покупки лесного билета в местном лесхозе. Без такого разрешения торговля грибами считается коммерческой деятельностью без лицензии и наказывается штрафами.

Туристический бонус грибного сезона

Грибные туры становятся все более популярным видом отдыха на Прикарпатье. Местные гиды-проводники предлагают показать "секретные" грибные поляны и поделиться секретами правильного сбора, сушки и консервирования урожая.

Если с утра или после обеда выйти на привокзальную площадь Ивано-Франковска, то можно без труда за дешево купить ведро или и больше сезонных грибов.

Продажа лесных грибов

Facebook-группы грибников активно освещают сезонные находки – местные делятся фотоотчетами из лучших локаций и полезными советами. В комментариях часто можно найти актуальную информацию о состоянии грибных мест и рекомендации по маршрутам.

Полезные советы от опытных грибников

Запоминайте свои грибные места – грибница живет на одном месте годами, поэтому, где нашли грибы в этом году, будут и в следующем. Опытные грибники имеют свои секретные точки, куда возвращаются каждый сезон.

Не собирайте грибы у дорог и промышленных объектов – грибы впитывают загрязнение с воздуха. Минимум 100 метров от трассы, иначе в грибах скапливаются тяжелые металлы и другие вредные вещества.

После сбора грибы следует тщательно очистить и быстро приготовить. Отварную воду обязательно сливайте. При первых признаках отравления – тошнота, головокружение – немедленно обращайтесь к врачу.

Ивано-Франковская область. Видео Orisya Orina, Фэйсбук

Грибной сезон в Ивано-Франковской области – это не просто поиск лесных деликатесов, а целый культурный феномен, объединяющий общение с природой, физическую активность и гастрономические удовольствия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему грибы, купленные "с рук" могут быть опасны. Следует потреблять только проверенные грибы!