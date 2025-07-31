Куди їхати по гриби на Волині: всі секрети "тихого полювання" та найгрибніші місця області

Путівник грибними місцями Волині

Волинські ліси цього літа перевершили всі очікування грибників. Рясні дощі та тепла погода створили ідеальні умови для росту білих грибів, лисичок та опеньків.

Старовижівщина, Цуманська пуща та околиці Луцька стали найпопулярнішими напрямками для "тихого полювання". "Телеграф" дізнавався, які ще локації області радують грибників щедрими врожаями та що потрібно знати про безпечний збір.

Топові грибні місця Волині

Цуманська пуща залишається беззаперечним фаворитом серед волинських грибників. Люди публікують безліч фото саме з цієї локації. Найчастіше білі гриби тут ростуть на узліссях, де берізки змішані з сосною, а також у дубовому лісі. Досвідчені збирачі за три ранкові години наповнюють цілі кошики якісними боровиками.

Цуманська пуща

Кадище, Цуманьська пуща

Старовижівщина приваблює грибників стабільними врожаями різних видів грибів. Тут збирають цілими кошиками, а результати "тихого полювання" регулярно з'являються в соцмережах з гордими підписами про вдалі знахідки. Місцеві ліси особливо багаті на підосичники та підберезники, які ростуть великими групами.

Старовижівщина на карті

Старовижівщина не відстає від Цуманської пущі

Ось такими красенями хваляться у мережі

Так, тут збирають цілі багажники грибів

Маневиччина славиться лисичковими місцями. У лісах селища Маневичі знаходять польські гриби, а за лисичками їдуть до сіл Оконськ, Софіянівка та Череваха. Ліси біля Галузії, Серхова та Прилісного багаті на підосичники, підберезники та білі гриби.

Маневичі, Волинська область

Такі екземпляри є на Маневиччині

Неймовірний урожай

Маневицткий ліс не перестає дивувати

Володимирщина цьогоріч особливо щедра на білі гриби. Грибники хизуються цілими багажниками знахідок. У селі Устилуг (майже не кордоні з Польщею) збирають цілими оберемками, а місцеві стверджують, що такого врожаю не було кілька років.

Устилуг, Володимирщина

Урожай 2025 року

Володимирський район має чим потішити

Ковельський район також багатий на гриби. У селах Обенижі, Пульмо, Байківці люди збирають повні відра грибів. Біля села Пульмо поблизу Шацька особливо багато лисичок, а біля Залухова на Ковельщині знаходять справжні "грибні трофеї".

Пульмо, Ковельський район

У Шацьких лісах

Вдале "тихе полювання"

Урожай лісів Ковельщини

Лисички, Пульмо, Ковельщина

Звірівське лісництво стало найближчою до Луцька локацією для тих, хто не може далеко виїжджати з міста.

Звірів на карті

Поряд з Луцьком є чудові локації

Урожай Звірівщини

Де заборонено збирати

Закриті для відвідування: лісові масиви Заболоттівської та Самарівської громад Ковельського району, ліси Камінь-Каширської і Любешівської громад у Камінь-Каширському районі.

Заболоття, Ковельський район

Самари, Ковельський район

Камінь-Каширська та Любешівська громади

Штрафи за порушення: з жовтня 2024 року за незаконний збір на заборонених територіях – від 425 до 850 гривень. Але звичайним громадянам, які збирають для себе в дозволених лісах, переживати не варто.

Заборонені зони:

Національні парки та заповідники

Прикордонні території

Ботанічні сади, дендропарки

Зони з табличками "Заповідна територія"

Секрети успішного збору

Найкращий час для "тихого полювання" – рання година, бажано о 6 ранку, поки прохолодно. Після дощу без грому гриби активно ростуть, але якщо під час дощу гриміло, краще почекати день-два.

Не треба йти в лісові хащі – білі гриби часто знаходять просто біля стежин. Гриби потрібно викручувати, а не зрізати, так краще для грибниці. Великі старі екземпляри варто залишати для розмноження.

У вологу погоду гриби шукають на пагорбах та галявинах, у суху – в тіні та низинах. Обов'язково брати плетений кошик або відро – у пакеті гриби "задихаються".

Грибний календар 2025

Календар грибника

Травень-червень: перші маслюки, сироїжки та лисички.

перші маслюки, сироїжки та лисички. Червень-серпень: пік сезону білих грибів, лисичок та опеньків.

пік сезону білих грибів, лисичок та опеньків. Вересень-жовтень: опеньки, грузді та сироїжки до глибокої осені.

Досвідчені грибники кажуть, що найкращі результати дає збирання в період зростаючого місяця, коли гриби містять більше вологи.

Небезпечні двійники

Бліда поганка – найстрашніший ворог грибника. Її легко сплутати з печерицею, але головна ознака отруйного гриба – біле "яєчко" біля основи ніжки. Отруєння поганкою в більшості випадків смертельне.

Бліда поганка

Несправжні опеньки схожі на справжні, але в них немає білої спіднички під шапкою, вони погано пахнуть і мають жовті пластинки.

Опеньки несправжні

Правила безпеки:

Збирайте тільки знайомі гриби

Не беріть біля доріг та промислових зон

Не пробуйте сирі гриби на смак

Варіть у двох водах мінімум 30 хвилин

Не давайте дітям, вагітним, літнім людям

Симптоми отруєння – нудота, блювота, біль у животі – з'являються через 1-24 години. При перших ознаках негайно до лікаря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про грибні місця на Львівщині. Ми розповідали, куди їхати по білі гриби та лисички, щоб принести додому повний кошик.