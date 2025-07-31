Трамп советует неудачнику Медведеву следить за словами: "Он заходит на очень опасную территорию"

Президент США уже не в первый раз резко выразился в сторону Медведева

Американский лидер Дональд Трамп назвал нынешнего заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева "провальным бывшим президентом", который все еще мнит себя главой Кремля. Он также посоветовал Медведеву "следить за своими словами".

Соответствующий пост был опубликован на странице Трампа в социальной сети Truth Social. Таким образом он ответил на недавние угрозы войной, которые недавно в соцсетях высказал Медведев.

"Скажите Медведеву, неудачному экс-президенту России, который до сих пор думает, что он президент, следить за словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию", — написал Дональд Трамп.

В этом же посте американский президент упомянул Индию, против которой он ввел накануне 25% торговый тариф и штрафы за покупку страной российской нефти и оружия.

"Мне всё равно, что Индия делает с Россией. Пусть вместе разрушают свои мертвые экономики. У нас очень мало дел с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут совместного бизнеса. Продолжим так делать и дальше", — подчеркнул Трамп.

Предыстория

15 июля 2025 Трамп заявил, что "очень разочарован действиями Путина" и пригрозил введением пошлин, если Россия не согласится на переговоры в течение 50 дней. Однако 28 июля вышло новое заявление — американский президент сказал, что сократит установленный для России срок на достижение сделки с Украиной. Если ранее он был 50 дней, то теперь станет 10-12.

"Нет смысла ждать. Это были 50 дней, сейчас будет 10-12 дней. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", — отметил Трамп.

Дмитрий Медведев ответил на ультиматум и пригрозил США войной.

"Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его (Трампа, — Ред.) собственной страной (США, — Ред.). Не идите по пути Сонного (экс-президента США, — Ред.) Джо (Байдена, — Ред.)", – пригрозил он.

Дмитрий Медведев

Также Трамп уже ввел пошлины в отношении Индии за сотрудничество с РФ. Таким образом, с 1 августа она будет платить 25% пошлины за свои товары, а также штраф, размер которого Трамп не указал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне Трамп отреагировал на публикацию Медведева, в которой он написал, что "ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект".