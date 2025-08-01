Випадковість чи ні? Експерт розповіла, як риба з чорною ікрою потрапила у водоймища України

Вона походить з водойм Північної Америки

Пійманий на Житомирщині веслоніс, який зазвичай мешкає в Північній Америці, викликає чимало питань. Адже багатьох цікавить: як він міг потрапити у відкриту водойму в Україні.

"Телеграф" вирішив це з'ясувати і звернувся до Юлії Куцоконь, іхтіологині Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. За її словами, цей вид риб відноситься до родини веслоносових, ряду осетроподібних — тобто родич осетрів.

Зазвичай його нерест у природі в Північній Америці відбувається за температури 10 — 16 градусів за Цельсієм. Особливу роль відіграє течія, яка збільшується за рахунок весняних дощів. При цьому ікру веслоноси відкладають на кам'янисте або піщане дно. А нерестові міграції здійснюють вгору за течією. Нерест відбувається у березні — червні і залежить від умов конкретної річки.

Веслоніс

Самиці веслоноса досягають статевої зрілості у 6-12 років, а самці — 4-9 років. Однак в майбутньому веслоніс американський в умовах українських водойм стикнеться з тими самими проблемами, що і місцеві види риб. Йдеться про нерестову поведінку, зокрема неможливість міграцій через споруджені греблі, відсутність швидкої течії та весняних повеней через зарегулювання стоку річок.

"Але наразі веслоніс американський є рідкісним об'єктом аквакультури, де розмноження відбувається в штучних умовах, спеціальних установках, і до природних водойм веслоніс потрапляє випадково, одиничними екземплярами, тому ні про який нерест не можу бути й мови, навіть про його спроби", — наголошує Куцоконь.

Нагадаємо, веслоноси — нетиповий вид риби для українських водойм. Окрім того, можна певною мірою сказати, що вони мають чорну ікру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами Куцоконь, не веслоноса називають "рибою судного дня", а інший вид риб.