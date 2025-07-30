Вкралась ошибка? Эксперт рассказала, действительно ли в Украине поймали "рыбу судного дня"

Иногда на крючок попадают очень интересные жители глубин

В Житомирской области рыбак поймал редкую рыбу — веслоноса. Он обитает в реке Миссисипи и других водоемах Северной Америки. Многие решили, что это — "рыба судного дня", которой приписывают способность предвидеть стихийные бедствия, землетрясения, цунами и тому подобное, однако здесь вкралась ошибка перевода.

Об этом "Телеграфу" рассказала Юлия Куцоконь, ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. По словам эксперта, она никогда не слышала, чтобы веслоноса американского называли рыбой "Судного дня". Такая рыба действительно существует, но это не веслонос.

Юлия Куцоконь объяснила, что есть рыба селедочный король, обитающий в океанических глубинах возле Японии. Считалось, что когда эта рыба поднимается в верхние слои океана, она ощущает какие-то толчки литосферы. Потому эту рыбу называли предвестником землетрясений. Впрочем, эта информация не считается достоверной.

Почему-то в некоторых украинских СМИ этого селедочного короля назвали — веслоносом, хотя не существует такого синонима ни в одной научной литературе. То есть веслонос американский и селедочный король — это совершенно разные виды, далекие как по своей биологии, так и по происхождению. С другой стороны, возможно, необычная внешность веслоноса вызывала такие ассоциации у людей и захотелось громких заголовков, – объяснила ихтиолог.

Напомним, ранее Юлия Куцоконь назвала виды рыб, которые на грани исчезновения в Украине. Из-за изменений климата и нарушения гидрологического режима исчезают привычные для нашей страны представители водного мира.