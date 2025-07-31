Отдых, который не зависит от погоды: что красивое можно увидеть в Украине под землей (фото, видео)

Даже если вы ни разу не были под землей – эти пещеры не оставят вас равнодушными.

Экскурсии в пещеры не помешают ни жара, ни дожди, ни другие природные невзгоды. А еще это интересный способ окунуться в новый, неведомый подземный мир.

В Украине немало пещер, пещерных монастырей. Однако для этого обзора "Телеграф" решил остановиться на трех популярных туристических объектах. Экскурсии сюда достаточно, чтобы понять — нравится ли вам спелеология и готовы ли вы к дальнейшим подземным путешествиям. Это пещеры Оптимистическая, Хрустальная и Атлантида.

Пещера Оптимистичная – рекордсменка в мире

Протяженность пещеры — более 267 километров. До сих пор не все ходы изучены. Она залегает на глубине от 20 до 80 метров. В некоторых местах встречаются сталактиты, геликтиты и другие натечные образования — для гипсовой пещеры это редкое явление. Оптимистическая официально признана самой длинной гипсовой пещерой в мире, самой длинной в Евразии и пятой по длине среди всех пещер планеты — об этом запись в Книге рекордов Гиннеса. Здесь работает семь экскурсионных маршрутов различной сложности. Самый простой — ознакомительный тур на 2 часа под землей. Туристам выдают каску с фонарем, аренда стоит 100 грн. В пещеру водят организованные группы, уточнить стоимость можно по номерам: +38 097 2255877, +38 099 0708802.

Как добраться до Оптимистической пещеры

Чтобы попасть в пещеру, нужно приехать в село Королевка в бывшем Борщевском районе Тернопольской области. Из Тернополя в Борщев ехать рейсовым автобусом. Оттуда до Королевки 12 км. Можно добраться своим транспортом.

Пещера "Хрустальная" — одна из самых легких

Пещера "Кришталева" расположена в селе Кривче, что в Тернопольской области. Длина пещеры — 23 км, средняя ширина проходов — 2 метра, высота — почти 3. В течение года здесь поддерживается постоянная температура +10,6°C. Это сухая и легкая для прохождения пещера, доступная даже тем, кто раньше никогда не спускался под землю.

Выход из пещеры "Хрустальная"

Эта пещера имеет уникальный воздух с повышенной ионизацией, а также не имеет патогенных организмов. Важно, что это единственная электрифицированная гипсовая пещера на Тернопольщине. Маршрут протяженностью 2,5 км. Тур длится около 1,5 часа.

Первые 500 метров – входной коридор, где стены сверкают темно-коричневым гипсом. Далее ряд залов с кристаллами белого, кремового и янтарного цвета. Пещеру каждый год исследуют спелеологи, здесь проводят соревнования по ориентированию и постоянно открывают новые ответвления.

Как добраться пещеры "Хрустальная"

Из Борщева в направлении Мельницы-Подольской – около 19 км. В селе Кривче, сразу после Кривченского замка, следует повернуть направо. Посещение – в порядке живой очереди у входа. Стоимость экскурсии: взрослому 100 грн, детский 70 грн. В понедельник у пещеры выходной.

Пещера "Атлантида" — три этажа уникальности

Пещера "Атлантида" расположена у села Завалье в Хмельницкой области. Сюда можно заходить только с инструктором. В пещере три этажа, залы, ходы с кристаллами, цветами из гипса и уникальными образованиями. По красоте эта пещера считается второй в Европе. Самым простым, двухчасовым маршрутом водят даже школьные экскурсии.

Пещера "Атлантида"

Рядом есть кемпинг. Важно, что в пещеру можно попасть только в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00 только по предварительной записи +38 (067) 999 27 77, +38 (067) 729 9 729. Для групп — другие условия.

Как нужно одеваться на экскурсию в пещеры

В пещерах постоянно держится прохлада, сыро и грязно. Так что стоит иметь комбинезон. Его у многих пещер можно арендовать. Под него лучше надеть термобелье или спортивный костюм. Обувь лучше взять сменную: старые кроссовки или туристические сапоги с хорошей фиксацией или резиновые сапоги, которые не жалко испачкать. На голову – спортивную шапочку или бандану, чтобы было удобно под каской. По желанию можно взять хлопчатобумажные перчатки – они пригодятся при передвижении в узких проходах.

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