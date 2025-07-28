Ела с рук, как домашняя. Жители Днепропетровщины кормили опасного хищника прямо на улице города (видео)

Зверя не боялись люди

Лиса в Украине все чаще выходят к людям. Опасное хищные животные, которое может болеть бешенством, недавно чуть ли не из рук людей ело продукты на Днепропетровщине.

Соответствующее фото появилось в местных телеграм-каналах Каменского. На опубликованных кадрах заметно, как мужчина гуляя по улицам города встретил лису.

Заметно, что рыжая подошла к мужчине, который держал для нее еду. Она со страхом посмотрела на него, а впоследствии он в метре от себя бросил палочку, напоминающую сырную косичку. Лиса полакомилась едой, а потом убежала.

Осторожно! На кадрах присутствует ненормативная лексика!

Интересно, что она совсем не испугалась толпы людей. Вероятнее всего она была голодна, ведь выглядела очень худой и истощенной.

Люди в комментариях пишут, что мужчина очень рисковал, кормя ее так близко. Другие написали, что лисичка красавица и не впервые бродит по улицам Каменского.

Следует отметить, что такая ситуация в городе происходит не в первый раз. За последние четыре месяца люди много раз показывали хищное животное в этом регионе.

В апреле в районе Куриловки возле ГЭС также бродила лиса.

Затем хищницу заметили на Днепрострое.

Через несколько дней еще одну лису заметили уже около 40-й школы на левом берегу Каменского.

12 июля в телеграм-каналах Каменского публиковали видео с лисицей. Она бродила по 9 микрорайону города.

Последствия войны для дикой природы

Появление диких животных в человеческих поселениях стало прямым следствием продолжающейся в Украине полномасштабной войны. Дикие животные, равно как и люди, боятся взрывов, обстрелов и других военных действий. Это заставляет их искать более безопасные места, часто приводя к границам человеческих поселений.

Лисы, как и многие другие виды дикой фауны, вынуждены адаптироваться к новым условиям существования, когда их природные места обитания становятся опасными из-за военных действий. Города, несмотря на все свои особенности, порой оказываются спокойнее лесов и полей, где раздаются взрывы и ведутся боевые действия.

Стоит отметить, что недавно "Телеграф" рассказывал, что в Днепре местные уже встречали лису. До этого в конце июня в этом городе заметили еще две лисы.