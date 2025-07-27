У Трампа назвали сроки, за которые хотели бы закончить войну в Украине

Уиткофф уверен, что необходимо не только решить проблемы России и Украины, но и установить долгосрочный мир на Ближнем Востоке

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф выразил надежду на достижение мира в Украине и на Ближнем Востоке до конца своего срока при действующем президенте Штатов Дональда Тампа на своем посту. По его мнению, это были бы главные достижения.

Об этомр сообщает в интервью для Fox News. Уиткофф хотел бы заключения мирного соглашения между Украиной и Россией и окончания войны.

"Президент прав, этого (войны, — Ред.) не должно было произойти", — сказал Уиткофф.

Кроме того, Уиткофф подчеркнул, что хотел бы достижения мира в Газе и в целом на Ближнем Востоке.

"Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирное соглашение, потому что именно это и необходимо. Если мы добьемся прочного мира в Газе, установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будут главные достижения", — подытожил он.

Дональд Трамп и Стив Уиткофф

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио назвал имя человека, который может стать преемником Дональда Трампа на следующих президентских выборах в 2028 году.

К слову, ранее Джей Ди Вэнс назвал президентов США, которые были у власти с 2000 года дураками. Но в этот список входит и 47-й президент Дональд Трамп.