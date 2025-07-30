Война может скоро закончится: польский политик заявил о неплохих шансах
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Обнадёживаться словами польського чиновника, по словам эксперта, не стоит
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что появляется всё больше признаков возможного приостановления войны в Украине. В то же время, по его словам, это не влияет на оборонную политику Польши.
Об этом Туск сказал во время выступления в Институте авиационных технологий в Варшаве 30 июля.
"Есть хорошая вероятность, есть много признаков того, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации", — подчеркнул глава правительства.
Он отметил, что Польша должна быть готова к самостоятельной защите, независимо от развития событий на восточном фронте. "Мы не можем терять ни одного часа или дня в этой гонке за современной армией", — добавил Туск. При этом глава польского правительства отказался сообщать известные ему детали и обосновывать своё мнение.
Что предшествовало словам Туска
Президент США Дональд Трамп заявил, что даёт России десятидневный срок на завершение войны против Украины. Если этого не произойдёт — США введут пошлины и другие меры экономического давления. Об этом он сказал 29 июля журналистам перед вылетом из Шотландии. По его словам, дедлайн истекает 8 августа.
"Хотите большую сенсацию? Десять дней с сегодняшнего дня. У нас есть сенсация. И тогда, знаете, мы введём пошлины и другие меры", — заявил Трамп.
Он добавил, что не уверен, повлияет ли это на Путина, "потому что он, очевидно, хочет, наверное, продолжать войну", но США не будут ждать.
Трамп также отметил, что его не беспокоит реакция нефтяного рынка, потому что в США "много запасов" и при необходимости страна увеличит добычу. На фоне заявления президента США стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 3% — до 72 долларов за баррель.
Позже пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс уточнила, что Трамп также рассматривает возможность введения вторичных санкций против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией.
"Есть некоторые страны, которые получают выгоду от покупки российской нефти. Это зависит от президента. Мы знаем, что это есть в его арсенале"
В Кремле уже отреагировали на заявление Трампа. Представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что в администрации "приняли к сведению" дедлайн, хотя Россия продолжает "специальную военную операцию".
Предыстория: 50 дней и "очень жёсткие пошлины"
Ещё 14 июля Трамп объявил о намерении ввести "очень жёсткие пошлины", если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Отсчёт должен был завершиться в конце августа, но новое заявление Трампа сократило этот срок до 10 дней.
"Это всё болтовня. А потом ракеты попадают в Киев и убивают 60 человек. Это должно прекратиться", — сказал тогда Трамп.
Россияне не выполнили и 50% поставленных задач
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о вероятной остановке войны слишком оптимистичным. В комментарии "Телеграфу" он заявил, что в настоящее время нет никаких оснований говорить о перемирии, мирном договоре или даже временной паузе в боевых действиях.
"Если говорить о заявлении Туска, то он сказал, что есть вероятность. Но вероятность – это не гарантия. Это просто соотношение между тем, что может и не может произойти", – сказал Коваленко.
Он считает, что многие восприняли слова польского премьера с преувеличением, хотя тот говорил лишь о вероятности, а не об уверенности в остановке войны.
"Кто-то может сказать, что есть вероятность мира, например, 24 августа. Но это может быть соотношение один к ста миллиардам. Да, формально вероятность существует. Но реально — нет", — подчеркнул обозреватель.
Коваленко отметил, что на фронте нет никаких признаков снижения интенсивности боевых действий. Наоборот – Россия имеет чёткие цели на лето 2025 года и до сих пор не выполнила более половины из них – речь идёт, в частности, о выходе на крупные логистические узлы – Покровск, Торецк, Константиновку, Доброполье, Дружковку, Северск, правобережье и левобережье Купянска, Лиман, Боровую.
"По состоянию на 30 июля – они лишь частично выполнили задачи по Покровску и Купянску", – отметил он.
Именно поэтому, считает обозреватель, России нужно захватить подконтрольные Украине города до осенне-зимнего периода, чтобы вести боевые действия в городских условиях, а не в поле.
"А на весну 2026 года – новый этап. Тогда можно будет возобновить наступление в полевых условиях, благоприятных для наступления, имея за спиной захваченные логистические узлы. У них расчёт именно такой", – пояснил Коваленко.
Таким образом, Россия не планирует никакой паузы — наоборот, поспешно пытается выполнить минимум задач до осени. И именно эта логика, по словам обозревателя, полностью противоречит любым прогнозам о прекращении огня.
"Никаких предпосылок к уменьшению интенсивности боевых действий нет. Никаких предпосылок к переговорам нет. О каком перемирии или мирном договоре может идти речь — я лично не вижу никакой перспективы"
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина и Россия якобы пришли к согласию о необходимости провести встречу президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может стать ключевой для прекращения войны в Украине.