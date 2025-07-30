Война может скоро закончится: польский политик заявил о неплохих шансах

Обнадёживаться словами польського чиновника, по словам эксперта, не стоит

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что появляется всё больше признаков возможного приостановления войны в Украине. В то же время, по его словам, это не влияет на оборонную политику Польши.

Об этом Туск сказал во время выступления в Институте авиационных технологий в Варшаве 30 июля.

"Есть хорошая вероятность, есть много признаков того, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации", — подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что Польша должна быть готова к самостоятельной защите, независимо от развития событий на восточном фронте. "Мы не можем терять ни одного часа или дня в этой гонке за современной армией", — добавил Туск. При этом глава польского правительства отказался сообщать известные ему детали и обосновывать своё мнение.

Дональд Туск и Владимир Зеленский / Facebook

Что предшествовало словам Туска

Президент США Дональд Трамп заявил, что даёт России десятидневный срок на завершение войны против Украины. Если этого не произойдёт — США введут пошлины и другие меры экономического давления. Об этом он сказал 29 июля журналистам перед вылетом из Шотландии. По его словам, дедлайн истекает 8 августа.

"Хотите большую сенсацию? Десять дней с сегодняшнего дня. У нас есть сенсация. И тогда, знаете, мы введём пошлины и другие меры", — заявил Трамп.

Он добавил, что не уверен, повлияет ли это на Путина, "потому что он, очевидно, хочет, наверное, продолжать войну", но США не будут ждать.

Дональд Трамп. Фото: Белый Дом

Трамп также отметил, что его не беспокоит реакция нефтяного рынка, потому что в США "много запасов" и при необходимости страна увеличит добычу. На фоне заявления президента США стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 3% — до 72 долларов за баррель.

Позже пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс уточнила, что Трамп также рассматривает возможность введения вторичных санкций против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией.

"Есть некоторые страны, которые получают выгоду от покупки российской нефти. Это зависит от президента. Мы знаем, что это есть в его арсенале"

В Кремле уже отреагировали на заявление Трампа. Представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что в администрации "приняли к сведению" дедлайн, хотя Россия продолжает "специальную военную операцию".

Предыстория: 50 дней и "очень жёсткие пошлины"

Ещё 14 июля Трамп объявил о намерении ввести "очень жёсткие пошлины", если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Отсчёт должен был завершиться в конце августа, но новое заявление Трампа сократило этот срок до 10 дней.

"Это всё болтовня. А потом ракеты попадают в Киев и убивают 60 человек. Это должно прекратиться", — сказал тогда Трамп.

Россияне не выполнили и 50% поставленных задач

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о вероятной остановке войны слишком оптимистичным. В комментарии "Телеграфу" он заявил, что в настоящее время нет никаких оснований говорить о перемирии, мирном договоре или даже временной паузе в боевых действиях.

"Если говорить о заявлении Туска, то он сказал, что есть вероятность. Но вероятность – это не гарантия. Это просто соотношение между тем, что может и не может произойти", – сказал Коваленко.

Он считает, что многие восприняли слова польского премьера с преувеличением, хотя тот говорил лишь о вероятности, а не об уверенности в остановке войны.

Александр Коваленко

"Кто-то может сказать, что есть вероятность мира, например, 24 августа. Но это может быть соотношение один к ста миллиардам. Да, формально вероятность существует. Но реально — нет", — подчеркнул обозреватель.

Коваленко отметил, что на фронте нет никаких признаков снижения интенсивности боевых действий. Наоборот – Россия имеет чёткие цели на лето 2025 года и до сих пор не выполнила более половины из них – речь идёт, в частности, о выходе на крупные логистические узлы – Покровск, Торецк, Константиновку, Доброполье, Дружковку, Северск, правобережье и левобережье Купянска, Лиман, Боровую.

"По состоянию на 30 июля – они лишь частично выполнили задачи по Покровску и Купянску", – отметил он.

Именно поэтому, считает обозреватель, России нужно захватить подконтрольные Украине города до осенне-зимнего периода, чтобы вести боевые действия в городских условиях, а не в поле.

"А на весну 2026 года – новый этап. Тогда можно будет возобновить наступление в полевых условиях, благоприятных для наступления, имея за спиной захваченные логистические узлы. У них расчёт именно такой", – пояснил Коваленко.

Таким образом, Россия не планирует никакой паузы — наоборот, поспешно пытается выполнить минимум задач до осени. И именно эта логика, по словам обозревателя, полностью противоречит любым прогнозам о прекращении огня.

"Никаких предпосылок к уменьшению интенсивности боевых действий нет. Никаких предпосылок к переговорам нет. О каком перемирии или мирном договоре может идти речь — я лично не вижу никакой перспективы"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина и Россия якобы пришли к согласию о необходимости провести встречу президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может стать ключевой для прекращения войны в Украине.