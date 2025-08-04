"Куклу Тимошенко" нашли в магазине: в сети показали курьезное видео

Что не так с этой куклой смогут понять лишь украинцы

Люди, которые выросли в начале 2000-х уже могут начать с ностальгией вспоминать времена, когда политики пытались настолько активно прорекламировать себя, что выпускали даже товары для школьников со своим лицом. Хотя в нынешние времена это можно описать разве что молодежным словом "кринж", но тогда это было нормой.

По этой причине навязчивые образы не являются чем-то редким для "миллениалов", которые даже в безобидной игрушке могут увидеть экс-премьера и главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. По крайней мере, именно это произошло с пользователем сервиса tik-tok generalRoss.

На коротком ролике показана кукла Барби, однако комбинация белых волос и мотоцикла не могла не вызвать ассоциацию с той самой рекламной кампанией.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика!

Как известно, в 2007-2010 годах команда Тимошенко проводила рекламную кампанию, в ходе которой на прилавках магазинов появилось огромное количество тетрадей и дневников с ее лицом. В некоторых местах детям их раздавали бесплатно агитаторы.

Хотя у многих тогдашних детей образ лидера "Батькивщины" на мотоцикле остается в памяти до сих пор, но на ее кампанию это не особо повлияло. Дело в том, что целевая аудитория "политикини" во все времена состояла из людей старшего поколения, на 2019 год среди ее избирателей часть людей в возрасте 19-29 лет достигала всего 6%.

Пример тетради

Впрочем, наиболее знаковым рекламным образом Тимошенко стало уже легендарное фото с тигренком, из-за которого к ней очень прочно прицепился псевдоним "Тигрюля". Позже это имя эксплуатировала и ее пиар-команда.

"Тигрюля" тоже появлялась на школьных дневниках

Как сообщалось ранее, в городе Самар в Днепропетровской области на самом видном месте появился плакат с рекламой наркотических веществ. Пользователи сети удивились, почему его не заметила полиция.