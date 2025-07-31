В сети появилось редкое архивное фото известного фотографа, которое вас удивит

Один из самых известных современных украинских фотографов создал образ, где реальность и символ слились в единое целое

Иногда один фотографический кадр может сказать больше тысячи слов. Особенно когда за объективом стоит мастер, способный увидеть и зафиксировать то, что остается незамеченным для других.

Подобный архивный снимок Юлии Тимошенко, появившийся в соцсетях, в свое время стал настоящим "хитом" не из-за самого политика, а из-за гениального решения фотографа. Кадр уникален тем, что он не только демонстрирует Тимошенко в момент речи, но и обладает глубоким символизмом, зафиксированным в тени на втором плане.

Юлия Тимошенко. Фото: Александр Чекменев

Юлия Тимошенко, одетая в традиционный светлый костюм, с заплетенной в узнаваемую "корону" косой, выглядит волевой и уверенной. Особенно интересно обратить внимание именно на теневой силуэт — он как будто продолжает диалог со зрителями, задает вопросы, признает вызовы и одновременно выглядит довольно забавно.

Об авторе

Автор этого красноречивого снимка – Александр Чекменев, один из самых известных украинских фотографов современности. Родившийся в Луганске в 1969 году Чекменев с детства был увлечен фотографией, а впоследствии стал членом Союза фотографов Украины. В 1997 году переехал в Киев, сотрудничал с ведущими украинскими медиа, а его работы неоднократно завоевывали престижные награды в Украине и за границей.

Фото-проекты Чекменева часто касаются жизни на Донбассе, а также важных исторических и социальных тем, волнующих украинское общество. Его работы экспонируются в больших музеях Украины и Европы – среди них Музей МОКСОП в Харькове, Музей Людвига в Германии, Художественный Арсенал в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ИИ показал, в каких видах спорта не хватает наших политиков. Юлия Тимошенко была бы неплохой фигуристкой, а Василий Малюк мог попробовать себя в ММА.