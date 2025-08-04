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"Ляльку Тимошенко" знайшли в магазині: у мережі показали курйозне відео

Автор
Геннадій Лубенець
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Автор
Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко

Що не так із цією лялькою зможуть зрозуміти лише українці

Люди, які виросли на початку 2000-х, вже можуть почати з ностальгією згадувати часи, коли політики намагалися настільки активно прорекламувати себе, що випускали навіть товари для школярів зі своїм обличчям. Хоча в теперішній час це можна описати хіба що молодіжним словом "крінж", але тоді це було нормою.

З цієї причини нав’язливі образи не є чимось рідкісним для "міленіалів", які навіть у невинній іграшці можуть побачити експрем’єра та голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Принаймні саме це сталося з користувачем сервісу tik-tok generalRoss.

На короткому ролику показано ляльку Барбі, проте комбінація білого волосся та мотоцикла не могла не викликати асоціацію з тією самою рекламною кампанією.

Обережно на відео є нецензурна лексика!

Як відомо, у 2007-2010 роках команда Тимошенко проводила рекламну кампанію, під час якої на прилавках магазинів з’явилася величезна кількість зошитів та щоденників з її обличчям. У деяких місцях дітям їх безкоштовно роздавали агітатори.

Хоча у багатьох тодішніх дітей образ лідера "Батьківщини" на мотоциклі залишається у пам’яті до цього часу, але на її кампанію це не надто вплинуло. Річ у тім, що цільова аудиторія "політикині" за всіх часів складалася з людей старшого покоління, на 2019 рік серед її виборців частка людей віком 19-29 років сягала лише 6%.

Зошит із Тимошенко
Приклад зошита

Втім, найзнаковішим рекламним образом Тимошенко стало вже легендарне фото з тигреням, через яке до неї дуже міцно причепився псевдонім "Тигрюля". Пізніше це ім’я експлуатувала навіть її піар-команда.

Тигрюля на щоденнику
"Тигрюля" теж з’являлася на шкільних щоденниках

Як повідомлялося раніше, у місті Самар у Дніпропетровській області на найвиднішому місці з’явився плакат із рекламою наркотичних речовин. Користувачі мережі здивувалися чому його не помітила поліція.

Теги:
#Юлія Тимошенко #Гумор #Меми