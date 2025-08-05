Поражение самолетов России уже стало одной из визиток СБУ, — эксперт

Никто не повлиял на авиацию врага так, как Служба Безопасности

Поражение самолетов россиян уже стало одной из визиток Службы Безопасности Украины. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя очередные успешные удары по аэродромам врага в оккупированном Крыму.

Эксперт подчеркивает, что никто не повлиял на авиацию врага, как Служба Безопасности. "Операция "Паутина", с уничтожением рекордного количества российских стратегических самолетов дронами, уже вошла во все учебники. Однако в Службе не останавливаются и продолжают уничтожать самолеты врага прямо на аэродромах. Под руководством Василия Малюка СБУ разработала целую стратегию использования беспилотников для разных задач – на поле боя и в глубоком тылу России. СБУ сегодня есть локомотив инновационных и новаторских решений в Силах Обороны", — подчеркивает политолог.

Экс-нардеп считает, что ключевое в операции не денежный ущерб врагу, а уничтожение военного потенциала РФ. "Один самолет Су-30СМ стоит в среднем от 35 до 50$ млн. Но самое главное уничтоженные самолеты уже не смогут сбрасывать КАБы и бить по нашим позициям на фронте. Из-за успешных операций СБУ, враг испытывает огромные проблемы, как с авиапарком, так и с соответствующим оборудованием. Российская промышленность не способна быстро восстановить то, что российская армия теряет удары нашей спецслужбы", — пишет Черненко.

"Глава СБУ описывает одну из целей Службы так: враг и его техника не могут чувствовать себя защищено ни в одном углу России или оккупированной территории. Когда-то, у россиян был распространен мем о визитке Яроша, которую пропагандисты находили везде, где могли. Теперь дроны СБУ приносят на каждый российский аэродром "визитку Малюка". И эти вполне реальные "взрывные визитки" россиянам очень не нравятся", — резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что беспилотники ЦСО "А" СБУ "посетили" военный аэродром "Саки" — ключевую авиабазу россии для операций в Черном море. В результате полностью уничтожены самолет Су-30СМ, еще один – повреждены три самолета Су-24 и авиационное оборудование.