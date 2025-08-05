Укр

Поражение самолетов России уже стало одной из визиток СБУ, — эксперт

Автор
Дмитрий Романов
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 05 августа 2025, 15:12
Иллюстративное изображение. Фото Коллаж "Телеграфа"

Никто не повлиял на авиацию врага так, как Служба Безопасности

Поражение самолетов россиян уже стало одной из визиток Службы Безопасности Украины. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя очередные успешные удары по аэродромам врага в оккупированном Крыму.

Эксперт подчеркивает, что никто не повлиял на авиацию врага, как Служба Безопасности. "Операция "Паутина", с уничтожением рекордного количества российских стратегических самолетов дронами, уже вошла во все учебники. Однако в Службе не останавливаются и продолжают уничтожать самолеты врага прямо на аэродромах. Под руководством Василия Малюка СБУ разработала целую стратегию использования беспилотников для разных задач – на поле боя и в глубоком тылу России. СБУ сегодня есть локомотив инновационных и новаторских решений в Силах Обороны", — подчеркивает политолог.

Экс-нардеп считает, что ключевое в операции не денежный ущерб врагу, а уничтожение военного потенциала РФ. "Один самолет Су-30СМ стоит в среднем от 35 до 50$ млн. Но самое главное уничтоженные самолеты уже не смогут сбрасывать КАБы и бить по нашим позициям на фронте. Из-за успешных операций СБУ, враг испытывает огромные проблемы, как с авиапарком, так и с соответствующим оборудованием. Российская промышленность не способна быстро восстановить то, что российская армия теряет удары нашей спецслужбы", — пишет Черненко.

"Глава СБУ описывает одну из целей Службы так: враг и его техника не могут чувствовать себя защищено ни в одном углу России или оккупированной территории. Когда-то, у россиян был распространен мем о визитке Яроша, которую пропагандисты находили везде, где могли. Теперь дроны СБУ приносят на каждый российский аэродром "визитку Малюка". И эти вполне реальные "взрывные визитки" россиянам очень не нравятся", — резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что беспилотники ЦСО "А" СБУ "посетили" военный аэродром "Саки" — ключевую авиабазу россии для операций в Черном море. В результате полностью уничтожены самолет Су-30СМ, еще один – повреждены три самолета Су-24 и авиационное оборудование.

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#СБУ #Александр Черненко #Самолеты РФ