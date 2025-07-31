СБУ спасла воздушный флот F-16, — эксперт о задержании Службой топ-крота

Служба Безопасности Украины спасла десятки дорогостоящих самолетов, задержав очередной топ-крота в Воздушных силах. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт считает, что такие действия СБУ не только спасают дорогостоящую западную технику, но и позволяют более успешно вести переговоры о новых поставках. "Рф давно охотится на F-16. Ищет подходить. А после операции "Паутина" и нашим блестящим ударам по аэродромам, для России удачный ответный удар стал "идеей фикс". Не получилось. Служба еще раз оказалась на шаг впереди российских агентов", — акцентирует Курпас.

Политолог отмечает, что в этом противостоянии дело не только в технике. "Каждый разоблаченный агент врага – это чьи-то спасенные жизни. А агент такого уровня – не одна сотня жизней. Ведь его информацию россияне могли использовать для планирования обстрелов и собственных операций", — пишет эксперт.

Скриншот с телефона задержанного

"Служба подтверждает, что является эффективной спецслужбой воюющей страны и не только воюет на фронте с оккупантами, но и эффективно обезвреживает внутренних врагов. Причем топ-уровня. СБУ ежедневно очищает Украину от работающих на врага. Контрразведка – приоритетное направление для СБУ Малыша. И, надо признать, Служба работает как часы, демонстрируя быстрые и качественные результаты работы, важные для всех сил обороны", — резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала предателя, который готовил удары рашистов по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000. "Крот" — летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ, выполняющей боевые задачи по сбитию вражеских ракет и дронов. Майор передавал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых атак. Предатель подготовил аналитическую справку относительно необходимой, по его мнению, тактики нанесения комбинированных ударов, чтобы обойти нашу защиту, а также передавал личные данные украинских пилотов.